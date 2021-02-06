Відома українська співачка Ірина Білик стала розбиратися з чоловіком прямо на вулиці
Зірка активно займається творчістю, не забуваючи робити публікації в соцмережі, пише Politeka.net. Цього разу артистка розмістила у своїх строіс кілька уривків цікавого відео.
Ірина вирішила згадати свій кліп на пісню "Я умею любить", який вона опублікувала в грудні минулого місяця у своєму "Ютубі".
На уривках відео в сторіс Ірина позувала в зеленій блузі й плащі пісочного кольору.
Зачіска у вигляді хвоста і випущених хвилястих пасом біля обличчя додала образу ніжності. Красуня підкреслила очі чорним олівцем.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
"Холостячка" Мішина позбулася одягу і приголомшила видовищною позою з Еллертом: "Тут все зрозуміло"
Стихія обрушила свій гнів на Україну, але найгірше ще попереду: "14 лютого буде найхолоднішим за 110 років"
"Дітки вже спали": трагедія трапилася в дитсадку під Полтавою, перші подробиці
Сумна Могилевська поділилася своїм болем, який нічим не вгамувати: "Світла пам'ять..."
На одному з кадрів зірка влаштувала справжні "розборки" з чоловіком, який грав її коханого. Останній штовхав Білик і хапав за плечі.
Дія відбувалася посеред вулиці.
Варто відзначити, що на цей час кліп на "Ютубі" зібрав понад 400 тисяч переглядів і багато коментарів:
"Це та, моя Ірина Білик, справжнісінька і ні на кого не схожа, яку знаю я з 1990р. Супер, дуже проникливо, ніжно", "як колись, навіть тембр, ніжність, жіночність, чистота. Дякую!", "Це бомбезно!! Повернення тієї Білички, яку ми всі любимо!!", "Хороша пісня, таку Ірину ми звикли чути.Кліп красивий!Спасибі!", "Українські дівчата - це тепло,ніжність,відвертість, і баг.ін.!красуні 😘", " найкраща співачка в Україні, голос ангела, всі пісні до мурашок. У кожній пісні слова прожиті, вистраждані, тому співаються від чистого серця!".
Нагадаємо, що розмальована Ірина Білик ошелешила виглядом у ліжку, прикрившись трояндами:"100 і 1 пластична операція".
Як повідомляла Politeka, Ірину Білик застали зі пекучим брюнетом на яхті, пікантне відео: «Не входило в плани...».
Також Politeka писала, що поліція взялася за" розваги " Білик у Харкові, відкриті кримінальні справи.