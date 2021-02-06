Відома українська співачка Ірина Білик стала розбиратися з чоловіком прямо на вулиці

Зірка активно займається творчістю, не забуваючи робити публікації в соцмережі, пише Politeka.net. Цього разу артистка розмістила у своїх строіс кілька уривків цікавого відео.

Ірина вирішила згадати свій кліп на пісню "Я умею любить", який вона опублікувала в грудні минулого місяця у своєму "Ютубі".

На уривках відео в сторіс Ірина позувала в зеленій блузі й плащі пісочного кольору.

Зачіска у вигляді хвоста і випущених хвилястих пасом біля обличчя додала образу ніжності. Красуня підкреслила очі чорним олівцем.

На одному з кадрів зірка влаштувала справжні "розборки" з чоловіком, який грав її коханого. Останній штовхав Білик і хапав за плечі.

Дія відбувалася посеред вулиці.

Варто відзначити, що на цей час кліп на "Ютубі" зібрав понад 400 тисяч переглядів і багато коментарів:

"Це та, моя Ірина Білик, справжнісінька і ні на кого не схожа, яку знаю я з 1990р. Супер, дуже проникливо, ніжно", "як колись, навіть тембр, ніжність, жіночність, чистота. Дякую!", "Це бомбезно!! Повернення тієї Білички, яку ми всі любимо!!", "Хороша пісня, таку Ірину ми звикли чути.Кліп красивий!Спасибі!", "Українські дівчата - це тепло,ніжність,відвертість, і баг.ін.!красуні 😘", " найкраща співачка в Україні, голос ангела, всі пісні до мурашок. У кожній пісні слова прожиті, вистраждані, тому співаються від чистого серця!".

Нагадаємо, що розмальована Ірина Білик ошелешила виглядом у ліжку, прикрившись трояндами:"100 і 1 пластична операція".

Як повідомляла Politeka, Ірину Білик застали зі пекучим брюнетом на яхті, пікантне відео: «Не входило в плани...».

Також Politeka писала, що поліція взялася за" розваги " Білик у Харкові, відкриті кримінальні справи.