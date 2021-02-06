Известная украинская певица Ирина Билык стала разбираться с мужчиной прямо на улице
Звезда активно занимается творчеством, не забывая делать публикации в соцсети, пишет Politeka.net. В этот раз артистка разместила в своих строис несколько отрывков интересного видео.
Ирина решила вспомнить свой клип на песню "Я умею любить", который она опубликовала в декабре прошлого месяца в своем "Ютубе".
На отрывках видео в сторис Ирина позировала в зеленой блузе и плаще песочного цвета.
Прическа в виде хвоста и выпущенных волнистых прядей у лица прибавила образу нежности. Красотка подчеркнула глаза черным карандашом.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Скромница Кухар из "Танців з зірками" в бикини с кружевом охладилась под душем: силуэт впечатляет
"Детки уже спали": трагедия случилась в детсаде под Полтавой, первые подробности
"Холостячка" Мишина и Эллерт с детьми срочно покидают Украину, встряли в неприятность: "Это уже конец..."
Печальная Могилевская поделилась своей болью, которую ничем не унять: "Светлая память..."
На одном из кадров звезда устроила настоящие "разборки" с мужчиной, который играл ее возлюбленного. Последний толкал Билык и хватал за плечи.
Действие происходило посреди улицы.
Стоит отметить, что на данный момент клип на "Ютубе" собрал более 400 тысяч просмотров и много комментариев:
"Это та ,моя Ирина Билык , самая настоящая и ни на кого не похожая, которую знаю я с 1990г. Супер, очень проникновенно, нежно", "Как когда-то, даже тембр, нежность, женственность, чистота. Благодарю!", "Это бомбезно!! Возвращение той Билычки, которую мы все любим!!", "Хорошая песня, такую Ирину мы привыкли слышать.Клип красивый!спасибо!", "Украинские девушки-это тепло ,нежность,откровенность,и мн.др.!красотки 😘", "Самая лучшая певица в Украине, голос ангела, все песни до мурашек. В каждой песни слова прожиты,выстраданы, поэтому поются от чистого сердца!".
Напомним, что размалеванная Ирина Билык ошарашила видом в постели, прикрывшись розами: "100 и 1 пластическая операция".
Как сообщала Politeka, Ирину Билык застали со жгучим брюнетом на яхте, пикантное видео: «Не входило в планы…».
Также Politeka писала, что полиция взялась за "развлечения" Билык в Харькове, открыты уголовные дела.