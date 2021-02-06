Известная украинская певица Ирина Билык стала разбираться с мужчиной прямо на улице

Звезда активно занимается творчеством, не забывая делать публикации в соцсети, пишет Politeka.net. В этот раз артистка разместила в своих строис несколько отрывков интересного видео.

Ирина решила вспомнить свой клип на песню "Я умею любить", который она опубликовала в декабре прошлого месяца в своем "Ютубе".

На отрывках видео в сторис Ирина позировала в зеленой блузе и плаще песочного цвета.

Прическа в виде хвоста и выпущенных волнистых прядей у лица прибавила образу нежности. Красотка подчеркнула глаза черным карандашом.

На одном из кадров звезда устроила настоящие "разборки" с мужчиной, который играл ее возлюбленного. Последний толкал Билык и хватал за плечи.

Действие происходило посреди улицы.

Стоит отметить, что на данный момент клип на "Ютубе" собрал более 400 тысяч просмотров и много комментариев:

"Это та ,моя Ирина Билык , самая настоящая и ни на кого не похожая, которую знаю я с 1990г. Супер, очень проникновенно, нежно", "Как когда-то, даже тембр, нежность, женственность, чистота. Благодарю!", "Это бомбезно!! Возвращение той Билычки, которую мы все любим!!", "Хорошая песня, такую Ирину мы привыкли слышать.Клип красивый!спасибо!", "Украинские девушки-это тепло ,нежность,откровенность,и мн.др.!красотки 😘", "Самая лучшая певица в Украине, голос ангела, все песни до мурашек. В каждой песни слова прожиты,выстраданы, поэтому поются от чистого сердца!".

Напомним, что размалеванная Ирина Билык ошарашила видом в постели, прикрывшись розами: "100 и 1 пластическая операция".

Как сообщала Politeka, Ирину Билык застали со жгучим брюнетом на яхте, пикантное видео: «Не входило в планы…».

Также Politeka писала, что полиция взялась за "развлечения" Билык в Харькове, открыты уголовные дела.