"Холостяк-10" Макс Михайлюк після оголошення вагітності коханої влаштував романтичну фотосесію

Після фіналу проекту чоловік не залишився будувати стосунки з Дашею Ульяновою – дівчина його кинула через нібито зраду ще під час шоу, хоча вони не зустрічалися. Чоловік знайшов пару після, познайомившись з моделлю Дариною Хлистун.

Між парою відразу виникла зв'язок, і вони почали жити разом через пару місяців після романтичних побачень.

Вчора пара урочисто оголосила про те, що вони чекають первістка, і судячи з фото – дівчина вже далеко не на перших місяцях вагітності.

"Не можу дочекатися побачити чоловічка, якого я ще не бачив, але нереально люблю, який зайняв всі мої думки, якого я цілу по 1000 разів на день через животик матусі і який є половинка мене і половинка тієї яку люблю @dasha_khlystun_ ❤️», - написав Макс.

Розчулені шанувальники почали захоплюватися парою:

"Ви прекрасна пара !!! ❤️щастя 😊; ви нереально Класні, щастя Вам і нескінченної любові!; Щастя вам👩❤ ви такі красиві!; Божечки ми шалено раді за Вас, будьте щасливі, ви це заслужили!💖 😘 ; Так щиро 😍 😍 😍 маленький чоловічок, найбільше щастя♥️; Максим, як ви світитеся від щастя. Даша Ваша половинка❤; Все як ти хотів! Сім'я, дитина! Нехай малюк буде здоровеньким і міцним🙏"»

Нагадаємо, про роман Михайлюка і Хлистун стало відомо наприкінці червня минулого року.

Дар'я Хлистун-одна з найуспішніших українських моделей на даний час. Дівчина знімалася в рекламних кампаніях Armani і робила покази на Тижнях моди в Нью-Йорку, Парижі та Мілані. У 2017 році навіть була відібрана для участі в шоу Victoria's Secret, але не змогла взяти в ньому участь через візовий скандал.

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