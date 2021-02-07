"Холостяк-10" Макс Михайлюк после объявления беременности возлюбленной устроил романтичную фотосессию
После финала проекта мужчина не остался строить отношения с Дашей Ульяновой – девушка его бросила из-за якобы измены еще во время шоу, хотя они не встречались. Мужчина нашел пару после, познакомившись с моделью Дарьей Хлистун.
Между парой сразу возникла связь, и они начали жить вместе спустя пару месяцев после романтических свиданий.
Вчера пара торжественно объявила о том, что они ждут первенца, и судя по фото – девушка уже далеко не на первых месяцах беременности.
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«Не могу дождаться увидеть человечка, которого я ещё не видел, но нереально люблю, который занял все мои мысли, которого я целую по 1000 раз в день через животик Мамочки и который есть половинка меня и половинка той которую люблю @dasha_khlystun_ ❤️», - написал Макс.
Растроганные поклонники принялись восхищаться парой:
«Вы прекрасная пара !!! ❤️счастья 😊; Вы нереально классные, счастья Вам и бесконечной любви!; Счастья вам👩❤ вы такие красивые!;Божечки мы безумно рады за Вас, будьте счастливы, Вы это заслужили!💖😘; Так искренне 😍😍😍маленький человечек,самое большое счастье ♥️; Максим, как Вы светитесь от счастья. Даша Ваша половинка❤; Всё как ты хотел! Семья, ребёнок! Пусть малыш будет здоровеньким и крепким🙏».
Напомним, о романе Михайлюка и Хлистун стало известно в конце июня прошлого года.
Дарья Хлистун — одна из самых успешных украинских моделей на данное время. Девушка снималась в рекламных кампаниях Armani и делала показы на Неделях моды в Нью-Йорке, Париже и Милане. В 2017 году даже была отобрана для участия в шоу Victoria’s Secret, но не смогла принять в нем участие из-за визового скандала.
Напомним, что экс-холостяк Макс Михайлюк без одежды засветился с молоденькой любовницей: "Променял одну Дашку на другую".
Как сообщала Politeka, экс-холостяк Макс Михайлюк засветился с новой любовницей на прогулке: "Боже, ребенок откуда?".
Также Politeka писала, что Даша Хлистун впервые рассказала об их отношениях: "Три часа мы..."