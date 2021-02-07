Погода в Україні продовжить погіршуватися, людям доведеться зіткнутися зі снігом і дощами

Як повідомляє Politeka.net, у неділю, 7 лютого, у більшості регіонів буде ще холодніше, ніж у суботу. Укргідрометцентр опублікував невтішні прогнози в Facebook і на офіційному сайті.

У західних, північних і центральних регіонах вдень очікуються сильні снігопади, на півдні України варто готуватися до снігу з дощем і повсюдної ожеледиці. Вітер посилиться до 15-20 метрів в секунду, напрямок Північний з переходом на південно-східний, можливі хуртовини.

Вночі 7 лютого синоптики Укргідрометцентру передбачають похолодання до 13-20 градусів морозу, вдень температура повітря коливатиметься від -7 до -14 градусів, у південних та західних областях буде трохи тепліше: 3-10 градусів морозу вночі та від -4 до +2 вдень.



У Чернігівській та Сумській областях прогнозують 19-24 градуси з мінусом, на Закарпатті та півдні Одеської області вночі очікується 0°, вдень 1-6 градусів тепла. У Києві 7 лютого вночі опадів бути не повинно, а ось вдень випаде невелика кількість снігу. Температура буде коливатися на рівні 15-17 градусів морозу, але вдень вона повинна підвищитися до +12. Вітер подує зі швидкістю 7-12 метрів в секунду, а столичні дороги покриються льодом.

Раніше Укргідрометцентр повідомляв про аномально теплому лютому в 2021 році. За прогнозами синоптиків, середня температура складе від -3 до +1 градуса - майже на 2 градуси тепліше середніх багато місячних значень. Опади випадуть в межах норми.

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