Погода в Украине продолжит ухудшаться, людям придется столкнуться со снегом и дождями

Как сообщает Politeka.net, в воскресенье, 7 февраля, в большинстве регионов будет еще холоднее, чем в субботу. Укргидрометцентр опубликовал неутешительные прогнозы в Facebook и на официальном сайте.

В западных, cеверных и центральных регионах днем ожидаются сильные снегопады, на Юге Украины стоит готовиться к снегу с дождем и повсеместной гололедице. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду, направление северное с переходом на юго-восточное, возможны метели.

Ночью 7 февраля синоптики Укргидрометцентра предвидят похолодание до 13-20 градусов мороза, днем температура воздуха будет колебаться от -7 до -14 градусов, в южных и западных областях будет чуть теплее: 3-10 градусов мороза ночью и от -4 до +2 днем.



В Черниговской и Сумкой областях прогнозируют 19-24 градуса с минусом, на Закарпатье и юге Одесской области ночью ожидается 0°, днем 1-6 градусов тепла. В Киеве 7 февраля ночью осадков быть не должно, а вот днем выпадет небольшое количество снега. Температура будет колебаться на уровне 15-17 градусов мороза, но днем она должна повыситься до +12. Ветер подует со скоростью 7-12 метров в секунду, а столичные дороги покроются льдом.

Ранее Укргидрометцентр сообщал об аномально теплом феврале в 2021 году. По прогнозам синоптиков, средняя температура составит от -3 до +1 градуса - почти на 2 градуса теплее средних много месячных значений. Осадки выпадут в пределах нормы.

Напомним, зима задаст украинцам взбучку, погода резко изменится: "Значительные осадки накроют..."

Также Politeka писала, что будут морозы до -16 и метели: стихия надвигается на Киев