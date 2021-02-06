Так, в субботу, 6 февраля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, в северных и западных областях местами пройдет снег, Черновицкоую область накроют значительные осадки, на юге ожидается снег с дождем. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на сайт Укргидрометцентра.
В северных и центральных областях ночью прогнозируется 8-14 градусов мороза. Днем немного прогреется - до минус 4-7°С. Будет преимущественно ясная погода, осадков не предвидится.
На западе температура воздуха ночью составит 4-11 градусов мороза, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах минус 2-5 °С. Снегопады накроют Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Хмельницкую и Черновицкую области. Зато на Закарпатье синоптики обещают дожди.
В восточной части ночью ожидается 8-11 градусов мороза. Днем температура воздуха поднимется до минус 3-5°С. Осадков не ожидается.
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И на юге страны ночью прогнозируется 1-7 градусов мороза, днем потеплеет до минус 1-4°С.
На дорогах Черкасской, Волынской и Николаевской областей будет наблюдаться гололедица.
В Киеве на выходных будет морозно. В субботу ночью минус 10-12°С, днем минус 5-7°С. В воскресенье мороз усилится, ночью столбики термометров опустятся до минус 15-17 градусов, днем - минус 9-12°С.
Существенные осадки в течение 6-7 февраля в Киеве не предвидятся. А вот в понедельник западный циклон с атмосферными фронтами принесет очередные снегопады.
Напомним, погода испытает украинцев на прочность, синоптики предупредили об опасности: каким областям достанется.
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