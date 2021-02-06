Погода в Украине 6 февраля напомнит о настоящей зиме. Синоптики назвали регионы, где стоит подготовиться к удару стихии

Так, в субботу, 6 февраля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, в северных и западных областях местами пройдет снег, Черновицкоую область накроют значительные осадки, на юге ожидается снег с дождем. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на сайт Укргидрометцентра.

В северных и центральных областях ночью прогнозируется 8-14 градусов мороза. Днем немного прогреется - до минус 4-7°С. Будет преимущественно ясная погода, осадков не предвидится.

На западе температура воздуха ночью составит 4-11 градусов мороза, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах минус 2-5 °С. Снегопады накроют Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Хмельницкую и Черновицкую области. Зато на Закарпатье синоптики обещают дожди.

И на юге страны ночью прогнозируется 1-7 градусов мороза, днем потеплеет до минус 1-4°С.

На дорогах Черкасской, Волынской и Николаевской областей будет наблюдаться гололедица.