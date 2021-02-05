Погода ударит по Украине морозами, сильным ветром и скует дороги гололедом

В пятницу, 5 февраля 2021, в большинстве областей объявили первый уровень опасности, передает Politeka.net. Украинский гидрометцентр опубликовал тревожный прогноз на официальном сайте.

Синоптики предупреждают, что ночью практически по всей стране выпадет немного снега, который на Юго-Востоке и Закарпатье будет сопровождаться дождем. Днем сильных осадков не предвидится, но главную опасность будет представлять ветер со скоростью до 15-20 метров в секунду и гололед.

Температура 5 февраля в северных областях составит 6-11 градусов мороза, к утру должна подняться до 8-6 градусов с минусовой отметкой. В остальных регионах после полуночи ожидается до -5 градусов, а днем - около нуля, при этом в Закарпатье, южных и юго-восточных районах прогнозируют температуру от -2 до +3 градусов.

Согласно прогнозу, жители Киева ночью могут наблюдать небольшой снег, однако днем будет сухо, а столичные дороги скует гололед. Температура в светлое время суток достигнет 3-5 градусов мороза.

Ранее Украгидрометцентр предсказал, что февраль 2021 года выдастся более теплым, чем обычно. В среднем прогноз обещает температуру от -3 до +1 градуса, что примерно на 2 градуса выше многолетних значений. Количество осадков не должно превышать норму (25-58 миллиметров), хотя в Карпатах и Крымских горах может выпасть до 73-110 миллиметров.

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