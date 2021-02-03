Потепление до +10 кардинально поднимет украинцам настроение

Свежий прогноз погоды появился на официальном портале Укргидрометеоцентра.

Согласно свежему прогнозу, сегодня в Украину наведалось настоящее "бабье лето", благодаря которогому в некоторых регионах днем ожидается до +10 градусов.

Осадки в виде снега и дождей ожидаются в западных и северных регионах. Средняя температура воздуха днем - +3..+5 градусов, а ночью - до -2 градусов.

На Востоке синоптики днем прогнозируют до +9, в центральных областя до +8, а ночью возможны заморозки до -1.

В Киеве будет пасмурная погода со снегом и дождем. Днем воздух прогреется до +3, а ночью ожидаются морозы до -5 градусов.

Ранее мы рассказывали, что февраль будет аномально теплым.

Как свидетельствует долгосрочный прогноз от Укргидрометеоцентра, средняя температура составит от -3 до +1, что на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений.

Метеорологи заявили, что количество осадков будет в пределах нормы: в Карпатах прогнозируют 25-58 мм, в горных регионах Крыма побольше - до 110 мм.

Напомним, что циклон с дождями и снегопадами ворвется в Украину, срочное предупреждение

Также Politeka писала, что январь слетел с катушек, погода добьет украинцев температурными качелями от -9 до + 7

А еще Politeka сообщала, что Украина утопает в снегу, километры дорог парализованы