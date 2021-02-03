Потепление до +10 кардинально поднимет украинцам настроение
Свежий прогноз погоды появился на официальном портале Укргидрометеоцентра.
Согласно свежему прогнозу, сегодня в Украину наведалось настоящее "бабье лето", благодаря которогому в некоторых регионах днем ожидается до +10 градусов.
Осадки в виде снега и дождей ожидаются в западных и северных регионах. Средняя температура воздуха днем - +3..+5 градусов, а ночью - до -2 градусов.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Андрей Данилко высказал Поляковой и Каменских накипевшее, и пригрозил судом: "Мешают..."
Внезапно ушел из жизни актер "Моей прекрасной няни", подробности трагедии: "Последние месяцы..."
Избранник "Холостячки" Эллерт с новой стрижкой удивил сединой и сходством с известным актером: "Знаете, где я пропадал?"
Побледневшая "Холостячка" Мишина призналась в проблемах со здоровьем: «Очень паршиво…»
На Востоке синоптики днем прогнозируют до +9, в центральных областя до +8, а ночью возможны заморозки до -1.
В Киеве будет пасмурная погода со снегом и дождем. Днем воздух прогреется до +3, а ночью ожидаются морозы до -5 градусов.
Ранее мы рассказывали, что февраль будет аномально теплым.
Как свидетельствует долгосрочный прогноз от Укргидрометеоцентра, средняя температура составит от -3 до +1, что на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений.
Метеорологи заявили, что количество осадков будет в пределах нормы: в Карпатах прогнозируют 25-58 мм, в горных регионах Крыма побольше - до 110 мм.
Напомним, что циклон с дождями и снегопадами ворвется в Украину, срочное предупреждение
Также Politeka писала, что январь слетел с катушек, погода добьет украинцев температурными качелями от -9 до + 7
А еще Politeka сообщала, что Украина утопает в снегу, километры дорог парализованы