В Карпатских горах ожидается снеголавинная опасность III уровня

Горы в Карпатах вновь засыпало снегом, местами высота покрова достигает метра и более. Из-за этого в горах возможен сход снежных лавин. Также опасность второго уровня ожидается в горах Львовской области. Украинские советуют пока воздержаться от походов в высокогорье.

Об этом сообщили на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

На горе Поп Иван видимость составляет менее 30 метров, по состоянию на 8:30 была зафиксирована температура -5 градусов по Цельсию. Скорость ветра – 17-19 м/с.

На снеголавинной станции Пожижевская высота снежных заносов достигает 54-102 см, снег свежий, стабильный. На станции Плай намело 58-62 см снега, он хорошо закреплен. На посту Драгобрат высота сугробов наибольшая - 106 см, идет мокрый снег.

Кроме того, Закарпатский областной центр по гидрометеорологии сообщает, что завтра, 4 февраля, в связи с оттепелью и осадками ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень).

Также в результате дождей и таяния снега в горах на реках области ожидается повышение уровней воды до 1,2 м. Возможно подтопление пониженных мест, особенно в населенных пунктах. Таким погодным условиям предоставлен зеленый уровень опасности.

Напомним, что в Карпатах турист встретился с редкими лесными животными, потрясающие кадры.

Как сообщала Politeka, Карпаты в опасности, леса исчезают с угрожающей скоростью.

Также Politeka писала, что лютый мороз со снегом нагрянули в Карпаты, все кругом белым бело.