Из-за осложнения погодных условий обесточены 189 населенных пунктов в семи областях Украины

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В ночь на 5 февраля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 189 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Черниговская - 54, Киевская - 32, Житомирская - 32, Полтавская - 21, Тернопольская - 20, Хмельницкая - 19, Винницкая - 11", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

При этом погода не собирается успокаиваться. 5 февраля в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Кроме того, в связи с метелями, на высокогорье Ивано-Франковской области и, в связи с оттепелью, на высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Также в ГСЧС предупредили, что 5 февраля на реках Закарпатья ожидается дальнейшее повышение уровней воды, возможно подтопление дорог.

При этом, на праздник всех влюбленных, 14 февраля, будет самым холодным за 110 лет. По данным синоптического ресурса Gismeteo, температура ночью в Киеве опуститься до -25 градусов, а днем будет около -14.

Согласно предварительным прогнозам, день влюбленных рискует стать самым холодным с 1911 года.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в Киеве самая холодная ночь прежде была зафиксирована 15 февраля 1911 года, когда температура опустилась до -27,3 градуса.

Напомним, погода испытает украинцев на прочность, синоптики предупредили об опасности: каким областям достанется.

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