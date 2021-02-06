Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила позалицятися за своїм улюбленцем

Як повідомляє Politeka.net, вона розмістила кадри нешкідливих пустощів зі своїм псом Рафіком на сторінці "Instagram". За останній час її чотириногий друг став занадто кошлатим, і зірка вирішила відвідати салон краси для тварин.

Спочатку Леся Нікітюк зняла на камеру кудлатого пса, який, по всій видимості, чекав її прибуття. Ведуча звернулася до вихованця з автомобіля, спостерігаючи, як він радісно виляє хвостом і бігає навколо.

"Боже, яка гарна собачка. Чия це така собака там? Моя зайка. Заріс", - звернула увагу красуня.

Через деякий час дівчина затягла Рафаеля в салон, посадила на килимок під водійським сидінням і зняла його на камеру крупним планом. Леся Нікітюк зазначила, як змінився песик За останній час і почала ніжно гладити його за головою.

"Покажись передплатникам, який ти. У тебе білий ніс став, А чому у тебе Білий Ніс? Малий бурундук. Зарісший малий бомжара. Зараз ми будемо тебе стригти і купати", - заявила Леся Нікітюк.

Нещодавно телеведуча повернулася з відпочинку, який провела на Мальдівах. По поверненню додому вона освіжила приємні моменти в пам'яті і розмістила в соцмережі фото, на яких позувала відразу в трьох різних образах: в купальнику, світлій сукні і в чорних міні-шортах.

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