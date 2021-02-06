Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк решила поухаживать за своим любимцем

Как сообщает Politeka.net, она разместила кадры безобидных шалостей со своим псом Рафиком на странице "Инстаграм". За последнее время ее четвероногий друг стал слишком лохматым, и звезда решила посетить салон красоты для животных.

Сначала Леся Никитюк сняла на камеру лохматого пса, который, по всей видимости, ждал ее прибытия. Ведущая обратилась к питомцу из автомобиля, наблюдая, как он радостно виляет хвостом и бегает вокруг.

"Боже, какая красивая собачка. Чья это такая собака там? Моя зайка. Зарос", - обратила внимание красотка.

Спустя некоторое время девушка затащила Рафаэля в салон, посадила на коврик под водительским сидением и сняла его на камеру крупным планом. Леся Никитюк отметила, как изменился песик за последнее время и принялась медленно гладить его за головой.

"Покажись подписчикам, какой ты. У тебя белый нос стал, а почему у тебя белый нос? Маленький бурундук. Заросший маленький бомжара. Сейчас мы будем тебя стричь и купать", - заявила Леся Никитюк.

Недавно телеведущая вернулась из отдыха, который провела на Мальдивах. По возвращению домой она освежила приятные моменты в памяти и разместила в соцсети фото, на которых позировала сразу в трех разных образах: в купальнике, светлом платье и в черных мини-шортах.

Напомним, что Леся Никитюк задрала ножки в Porsche и ошарашила зрелищем: "Ребятки, я сделала себе нос"

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