Старша дочка популярної співачки Олі Полякової, Маша, поділилася своїми проблемами через зміну іміджу

Як повідомляє Politeka.net, 16-річна дівчина задумала змінити зовнішність, але мучиться в роздумах. Вона розповіла про два бажаних варіанти в сторіз "Instagram".

Зараз Маша Полякова ходить з довгим русявим волоссям нижче плечей, проте помітила, що їй добре йде коротша зачіска. У той же час, юна красуня не бажає позбавлятися від своїх розкішних локонів, тому звернулася за допомогою до користувачів соціальної мережі, тому що навіть зіркова мама не допоможе їй визначитися з вибором.

"У минулих сторіз ви бачили, наскільки красиво мені з каре. Я не знаю, що робити з моїм волоссям. Вони у мене так, довгі, красиві, але вони мене задовбали. Але і я не хочу їх обрізати, але і мені красиво з каре", - висловилася Маша Полякова, сидячи на дивані в різнобарвній толстовці з капюшоном.

Раніше Маша Полякова виклала в мікроблозі нові фотографії, для яких позувала на сходинках в короткій зеленій сукні з золотими гудзиками і чорних чоботях на високій шпильці. Розкішний образ Маша доповнила чорним беретом і золотими сережками.

У такому вигляді дочка співачки продемонструвала свою надзвичайно тонку талію, яка вразила багатьох користувачів мережі. У своєму коментарі Ольга підтвердила, що у Маші дійсно така фігура.

Нагадаємо, зваблива Полякова відкрила халатик, розбурхавши зізнанням: "Я завжди отримую задоволення від..."