Старшая дочь популярной певицы Оли Поляковой, Маша, поделилась своими проблемами из-за смены имиджа
Как сообщает Politeka.net, 16-летняя девушка задумала изменить внешность, но мучается в раздумиях. Она рассказала о двух предпочтительных вариантах в сториз "Инстаграм".
Сейчас Маша Полякова ходит с длинными русыми волосами ниже плечей, однако заметила, что ей хорошо идет более короткая прическа. В то же время, юная красотка не желает избавляться от своих роскошных локонов, поэтому обратилась за помощью к пользователям социальной сети, потому что даже звездная мама не поможет ей определиться с выбором.
"В прошлых сториз вы видели, насколько красиво мне с каре. Я не знаю, что мне делать с моими волосами. Они у меня да, длинные, красивые, но они меня задолбали. Но и я не хочу их обрезать, но и мне красиво с каре", - высказалась Маша Полякова, сидя на диване в разноцветной толстовке с капюшоном.
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Ранее Маша Полякова выложила в микроблоге новые фотографии, для которых позировала на ступеньках в коротком зеленом платье с золотыми пуговицами и черных сапогах на высокой шпильке. Роскошный образ Маша дополнила черным беретом и золотыми серьгами.
В таком виде дочь певицы продемонстрировала свою необычайно тонку талию, которая впечатлила многих пользователей Сети. В своем комментарии Ольга подтвердила, что у Маши действительно такая фигура.
Напомним, обольстительная Полякова приоткрыла халатик, взбудоражив признанием: "Я всегда получаю удовольствие от..."