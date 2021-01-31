Украинская певица Оля Полякова на сцене предпочитает блистать в самых смелых и открытых нарядах
Оля Полякова всегда устраивает фееричные шоу во время своих выступлений, а также появляется на концертах в довольно смелых и необычных нарядах. Они, как правило, не скрывают ее формы и также используются для съемок в клипах. К примеру, для песни «Королева ночи» звезда использовала наряд из блестящей ткани, коротенькой юбки, такой же кофточки и макияж в стиле 90-х годов.
В этот раз на фан-странице поклонники решили поделиться роликом, в которым опубликовали кадры из подготовки к выступлениям звезды. Позируя за кулисами, Полякова в роскошных платьях, оголяющих ее ноги и бюст, сверкала по полной программе.
Как можно заметить в ролике, сейчас певица все больше отходит от образа "русской красавицы с кокошником". И хотя в образах звезды есть некая нота эксцентричности, наряды Поляковой будоражат сеть каждый раз.
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Массивные короны, полупрозрачные платья и украшения из перьев в ролике смотрелись весьма дерзко, а латексные платья с вырезами подчеркнули ее худую фигуру.
Отметим, после Рождества артистка со своей семьей уехали отдыхать на знаменитый курорт, но рассчитала свою норму и слегка поправилась. Она показала свою фигуру на откровенных фото, которые опубликовала в соцсети "Инстаграм".
Пользователи сети пришли в восторг от внешнего вида звезды:
"Боже, какая красивая"; "Полякова, это легально так выглядеть?"; "Нереальна, Божественная девушка, заглядение 😍❤️"; "Оля, ответьте, пожалуйста, почему Вы такая богиня?"; "Фигура огонь"; "С такой фигуркой не страшны килограммы! Статуэтка Вы, Оля"; "Прилетишь и снова треники"; "Оля, бегать!!!"; "сразу на обложку!";"; "А пусть себе намечается 😁 выглядите супер!)))"; "Бомба ракета пушка граната".
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