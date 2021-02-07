Зірка показала все, що викликає захват

Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян показала, як виглядає в купальнику

Зірка не тільки зробила пластичні операції, але також займається спортом, щоб підтримувати свої шикарні форми, пише Politeka.net.

Втім, тренер моделі розповіла, що Кім стала займатися спортом після пологів, адже тоді набрала багато зайвих кілограмів.

Хоч би що там було, шанувальники захоплюються формами зірки, а в фан-групах Instagram публікують її знімки в гарячих образах.

Цього разу фанати розмістили знімок зірки в спокусливому купальнику, тканина якого сяяла на сонці.

Ліфчик нагадував топік, який підкреслив пишні груди Кардашьян. Принади підстрибнули, зачаровуючи своєю ідеальністю.

Тонка талія і плоский живіт - це тіло просто неймовірне.

Також не можна не відзначити знамениті стегна моделі - вигин тіла гіпнотизував погляд.

Завершили образ сережки у вухах і стильні окуляри.

У такому вигляді Кім розмовляла телефоном і була відображена "нишком".

За кілька годин пост зібрав сотні лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали зірці масу компліментів, ледь стримуючи емоції.

"О, як ти прекрасна", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Кім Кардашьян тренується з особистим тренером з сьомої ранку.

Зірка намагається виконати 100 стрибків з навантаженням, присідання на спеціальному тренажері, далі - 25-хвилинна ходьба по біговій доріжці з високим ухилом. Такий комплекс знаменитість повторює чотири рази.

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