Звезда показала все, что вызывает восторг

Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян показала, как выглядит в купальнике

Звезда не только сделала пластические операции, но также занимается спортом, чтобы поддерживать свои шикарные формы, пишет Politeka.net.

Впрочем, тренер модели рассказала, что Ким стала заниматься спортом после родов, ведь тогда набрала много лишних килограммов.

Как бы там ни было, поклонники восхищаются формами звезды, а в фан-группах Инстаграм публикуют ее снимки в горячих образах.

В этот раз фанаты разместили снимок звезды в соблазнительном купальнике, ткань которого сияла на солнце.

Лифчик напоминал топик, который подчеркнул пышную грудь Кардашьян. Прелести подпрыгнули, завораживая своей идеальностью.

Тонкая талия и плоский живот - это тело просто невероятное.

Также нельзя не отметить знаменитые бедра модели - изгиб тела гипнотизировал взгляд.

Завершили образ сережки в ушах и стильные очки.

В таком виде Ким разговаривала по телефону и была запечатлена "исподтишка".

За несколько часов пост собрал сотни лайков и много комментариев. Пользователи сети написали звезде массу комплиментов, едва сдерживая эмоции.

"О, как ты прекрасна", - написал один из поклонников.

Напомним, Ким Кардашьян тренируется с личным тренером с семи утра.

Звезда старается выполнить 100 прыжков с утяжелением, приседания на специальном тренажере, далее - 25-минутная ходьба по беговой дорожке с высоким уклоном. Такой комплекс знаменитость повторяет четыре раза.

Напомним, Ким Кардашьян устроила сеанс соблазнения, сжав фамильную гордость узким топом: "Сейчас выпрыгнут"

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