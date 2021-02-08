Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі притягує своєю красою і жіночністю

Попри те, що артистці вже 45 років, з кожним роком фан-база зірки тільки збільшується, передає Politeka.net. Люди захоплюються красою артистки і її образами.

Цього разу шанувальники згадали один з найбільш запаморочливих образів режисера. У 2004 році знаменитість в спокусливій сукні пройшлася по червоній доріжці в рамках заходу з вручення премії "Оскар".

Світла шовкова тканина обтягнула принади зірки, підкресливши найінтимніші деталі без білизни. Крім того, пікантності образу додало декольте до пупка. Здавалося, від незручного руху форми могли випасти назовні.

Крім цього, наряд оголив спинку актриси.

Різні прикраси, красива зачіска і макіяж з акцентом на очі доповнили ідеальний образ знаменитості.

Пост зібрав кілька сотень лайків і багато коментарів. Користувачі мережі завалили Джолі захопленими коментарями.

Варто відзначити, що зазначене плаття "Marc Bouwer" було названо найкращим за історію "Оскара" за результатами одного з голосувань, в якому взяли участь шанувальники моди.

Джолі виглядала в наряді немов грецька богиня, і стала зіркою вечора.

Раніше ми писали, що зірка у 2013 році дізналася про генетичну схильність до розвитку раку грудей у зв'язку з мутацією генів BRCA1 і BRCA2. Тому артистка прийняла рішення про видалення молочних залоз.

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