Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли притягивает своей красотой и женственностью

Несмотря на то, что артистке уже 45 лет, с каждым годом фан-база звезды только увеличивается, передает Politeka.net. Люди восхищаются красотой артистки и ее образами.

В этот раз поклонники вспомнили один из самых головокружительных образов режиссера. В 2004 году знаменитость в соблазнительном платье прошлась по красной дорожке в рамках мероприятия по вручению премии "Оскар".

Светлая шелковая ткань обтянула прелести звезды, подчеркнув самые интимные детали без белья. Кроме того, пикантности образу прибавило декольте до пупка. Казалось, от неловкого движения формы могли выпасть наружу.

Кроме этого, наряд оголил спинку актрисы.

Различные украшения, красивая прическа и макияж с акцентом на глаза дополнили идеальный образ знаменитости.

Пост собрал несколько сотен лайков и много комментариев. Пользователи сети завалили Джоли восторженными комментариями.

Стоит отметить, что указанное платье "Marc Bouwer" было названо самым лучшим за историю "Оскара" по результатам одного из голосований, в котором приняли участие поклонники моды.

Джоли выглядела в наряде словно греческая богиня, и стала звездой вечера.

Ранее мы писали, что звезда в 2013 году узнала о генетической предрасположенности к развитию рака груди в связи с мутацией генов BRCA1 и BRCA2. Поэтому артистка приняла решение об удалении молочных желез.

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