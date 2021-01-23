Знаменитая голливудская актриса и бывшая жена Брэда Питта Анджелина Джоли поразила необычным видом перед камерой

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц звезды в "Инстаграм" появился архивный кадр, сделанный во время фотосессии. Анджелина Джоли предстала в легком спортивном костюме, напоминающем пижаму, роскошный образ дополнила пышная прическа с длинными волосами, которая слегка прикрыла лицо под челкой.

Она села на место оператора перед кинокамерой и схватилась рукой за визир, будто закрывая вид на что-то неприличное. При этом актриса широко раскрыла рот и игриво высунула язык с веселыми глазами, будто расшалившийся ребенок.

Одного из пользователей сети Анджелина Джоли настолько вдохновила, что он оставил трогательный комментарий:

"Я чувствую, что ты ускользаешь из моих рук, я чувствую, что ты уже хочешь летать, но если ты хочешь распахнуть крылья, я не из тех, кто не дает тебе свободы, ты можешь улететь как можно дальше. Клянусь, я не буду плакать, больше нет. В моих реках все еще вода, шлюзы моих криков открыты... это была всего лишь мечта быть твоим хозяином, мысль из моего огромного воображения, голубь любви, как ты, я не могу быть в классе маленького сердечка, я рад знать, что ты умеешь летать, только больно, что ты собираешься в путешествие, не прощаясь".

Ранее поклонники выложили в соцсети архивное фото, на котором актриса появилась в серой кофте, которая совсем не скрыла ее природных достоинств: открытое декольте, стройные ноги и аккуратная прическа покорили фанатов.

Напомним, что Анджелина Джоли прогулялась по улице без нижнего белья, Питт подавится слюной

А еще Politeka писала, что 15-летняя дочка Джоли и Питта впечатлила округлившейся фигурой на званом ужине, кадры

Также Politeka сообщала, что Анджелина Джоли ошеломила болезненной худобой на прогулке с дочками