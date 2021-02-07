Телеведуча Леся Нікітюк знайшла новий спосіб епатувати публіку

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, якими насмішила своїх фанатів.

Так, Леся зняла двох хлопців, один з яких грав на акордеоні. Дівчина представила себе, як частина колективу, під гучною назвою "Спірт".

"Пані та панове, зустрічайте - новий гурт на українській естраді "Леся Нікітюк і група Спірт"!", - пафосно оголосила Леся.

Ведуча не вгамовувалася, придумуючи різні слогани для щойно створеного "колективу".

"Група "Спірт" - з ким п'ю, той і в групі. З нами взимку не холодно. Група "Спірт" - ми не сідаємо за кермо!", - зрештою, навіть сама Нікітюк не витримала й розсміялася, прикривши обличчя рукою.

Примітно, що практично в цей же час, але рік тому, Леся випустила свій дебютний трек "Ями", що став саундтреком до тревел-шоу Le Маршрутка.

На створення треку Нікітюк надихнули українські дороги. У написанні пісні їй допомогли композитор Руслан Квінта і співачка TAYANNA.

"А що?! Досить співати в караоке", - заявила тоді Нікітюк.

Фоловери ведучої коментували, що співати у неї виходить набагато краще, ніж танцювати.

Раніше ми розповідали, що Нікітюк налякала виглядом в халаті і з чорними колами під очима в елітному готелі.

Дівчина позувала біля басейну, розтягнувшись на шезлонгу.

"Шикарно! Обожнюю Хілтон: нікого немає, ти з розтертою тушшю лежиш, відпочиваєш, ходиш в хамам, потім розтираєшся льодом...", - заявила задоволена Нікітюк.

Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку.

Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою.