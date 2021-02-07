Телеведуча Леся Нікітюк знайшла новий спосіб епатувати публіку
Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, якими насмішила своїх фанатів.
Так, Леся зняла двох хлопців, один з яких грав на акордеоні. Дівчина представила себе, як частина колективу, під гучною назвою "Спірт".
"Пані та панове, зустрічайте - новий гурт на українській естраді "Леся Нікітюк і група Спірт"!", - пафосно оголосила Леся.
Ведуча не вгамовувалася, придумуючи різні слогани для щойно створеного "колективу".
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"Група "Спірт" - з ким п'ю, той і в групі. З нами взимку не холодно. Група "Спірт" - ми не сідаємо за кермо!", - зрештою, навіть сама Нікітюк не витримала й розсміялася, прикривши обличчя рукою.
Примітно, що практично в цей же час, але рік тому, Леся випустила свій дебютний трек "Ями", що став саундтреком до тревел-шоу Le Маршрутка.
На створення треку Нікітюк надихнули українські дороги. У написанні пісні їй допомогли композитор Руслан Квінта і співачка TAYANNA.
"А що?! Досить співати в караоке", - заявила тоді Нікітюк.
Фоловери ведучої коментували, що співати у неї виходить набагато краще, ніж танцювати.
Раніше ми розповідали, що Нікітюк налякала виглядом в халаті і з чорними колами під очима в елітному готелі.
Дівчина позувала біля басейну, розтягнувшись на шезлонгу.
"Шикарно! Обожнюю Хілтон: нікого немає, ти з розтертою тушшю лежиш, відпочиваєш, ходиш в хамам, потім розтираєшся льодом...", - заявила задоволена Нікітюк.
Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку.
Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою.