Телеведущая Леся Никитюк нашла новый способ эпатировать публику

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, которыми насмешила своих фанатов.

Так, Леся засняла двух парней, один из которых играл на аккордеоне. Девушка представила себя, как часть коллектива, под громким названием "Спирт".

"Дамы и господа, встречайте - новая группа на украинской эстраде "Леся Никитюк и группа Спирт"!", - пафосно объявила Леся.

Ведущая не унималась, придумывая различные слоганы для только что созданного "коллектива".

"Группа "Спирт" - с кем пью, тот и в группе. С нами зимой не холодно. Группа "Спирт" - мы не садимся за руль!", - в конце концов, даже сама Никитюк не вылержала и рассмеялась, прикрыв лицо рукой.

Примечательно, что практически в это же время, но год назад, Леся выпустила свой дебютный трек "Ямы", ставший саундтреком к тревел-шоу Le Маршрутка.

На создание трека Никитюк вдохновили украинские дороги. В написании песни ей помогли композитор Руслан Квинта и певица TAYANNA.

"А что?! Хватит петь в караоке", — заявила тогда Никитюк.

Подписчики ведущей комментировали, что петь у нее получается гораздо лучше, чем танцевать.

Ранее мы рассказывали, что Никитюк напугала видом в халате и с черными кругами под глазами в элитном отеле.

Девушка позировала возле бассейна, растянувшись на шезлонге.

"Шикарно! Обожаю Хилтон: никого нет, ты с растертой тушью лежишь, отдыхаешь, ходишь в хамам, потом растираешься льдом...", - заявила довольная Никитюк.

Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха.

Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.