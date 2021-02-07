Як завжди, неймовірна

Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян порадувала шанувальників новим фото в купальнику, на якому можна розгледіти її апетитні форми

Як передає Politeka, нову світлину Кім запостила на своїй сторінці у соцмережі.

Так, в акаунті Кардашьян з'явилось фото, на якому вона позує на пляжі в оливковому купальнику.

Вона не стала вигадувати якихось складних підписів для пляжних знімків, супроводивши кадри підбіркою смайликів.

Друге фото - майже таке саме, тільки на ньому Кім дивиться вниз, в область своїх грудей.

Також можна помітити, що компактний купальник вдало доповнюють босоніжки такого ж кольору.

У коментарях фоловери традиційно засипали компліментами зірку, ацентуючи увагу на її ефектних формах.

"Гаряча Кім", "У вогні", "Богиня", "Шикарна, як завжди", "Я кохаю тебе, крихітко", "Неймовірна", "Неземна краса", "Чистий секс", - пишуть у коментарях.

Слід зазначити, що неймовірні соковиті форми Кім - результат регулярної і важкої праці моделі у спортзалі. Також особливу увагу вона приділяє своєму харчуванню та включає в раціон тільки корисні продукти.

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