Как всегда, невероятная

Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян порадовала поклонников новым фото в купальнике, на котором можно разглядеть ее аппетитные формы

Как передает Politeka, новую фотографию Ким запостила на своей странице в соцсети.

Так, в аккаунте Кардашьян появилось фото, на котором она позирует на пляже в оливковом купальнике.

Она не стала придумывать каких-то сложных подписей для пляжных снимков, сопроводив кадры подборкой смайликов.

Второе фото - почти такое же, только на нем Ким смотрит вниз, в область груди.

Также можно заметить, что компактный купальник удачно дополняют босоножки такого же цвета.

В комментариях фолловеры традиционно засыпали комплиментами звезду, ацентируя внимание на ее эффектных формах.

"Горячая Ким", "В огне", "Богиня", "Шикарная, как всегда", "Я люблю тебя, детка", "Невероятная", "Неземная красота", "Чистый секс", - пишут в комментариях.

Следует отметить, что невероятные сочные формы Ким - результат регулярного и тяжелого труда модели в спортзале. Также особое внимание она уделяет своему питанию и включает в рацион только полезные продукты.

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