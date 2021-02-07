Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян порадовала поклонников новым фото в купальнике, на котором можно разглядеть ее аппетитные формы
Как передает Politeka, новую фотографию Ким запостила на своей странице в соцсети.
Так, в аккаунте Кардашьян появилось фото, на котором она позирует на пляже в оливковом купальнике.
Она не стала придумывать каких-то сложных подписей для пляжных снимков, сопроводив кадры подборкой смайликов.
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Второе фото - почти такое же, только на нем Ким смотрит вниз, в область груди.
Также можно заметить, что компактный купальник удачно дополняют босоножки такого же цвета.
В комментариях фолловеры традиционно засыпали комплиментами звезду, ацентируя внимание на ее эффектных формах.
"Горячая Ким", "В огне", "Богиня", "Шикарная, как всегда", "Я люблю тебя, детка", "Невероятная", "Неземная красота", "Чистый секс", - пишут в комментариях.
Следует отметить, что невероятные сочные формы Ким - результат регулярного и тяжелого труда модели в спортзале. Также особое внимание она уделяет своему питанию и включает в рацион только полезные продукты.
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