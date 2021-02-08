У кінорежисера і колишнього політв'язня Кремля Олега Сенцова народилася дочка

Про це режисер повідомив на своїй сторінці в соцмережі і показав фото. А в ЗМІ вже назвали ім'я матері дитини.

На фото Сенцов цілує немовля.

"Донька Емма", - коротко підписаний зворушливий кадр.

Сенцов вітають з народженням дитини.

"Вітання, пане Олеже! Донці довгих років, міцного здоров'я та щасливої долі!", "Вітаємо, нехай росте здорова і щаслива, божого благословення!!!", "Доброї долі дівчинці Еммі! Щастя й гараздів її батькам. Щиро вітаю, Олеже", - пишуть в коментарях.

При цьому більше інформації Сенцов, який вважає за краще не афішувати особисте життя, надавати не став.

Тим часом, ТСН з посиланням на знайомих Олега Сенцова пише, що дочку народила журналістка і активістка Юлія Бабич.

На своїй сторінці в соцмережі вона показувала фото з дитиною ще в середині грудня. Кадри вона супроводжує хештегом "Крихітка Олегівна".

Згідно з її постами, дитина з'явилася на світ 16 грудня 2020 року. 16 січня Бабич опублікувала фото з донькою і написала, що "нам сьогодні 1 місяць".

В одному з повідомлень Юля пише, що дочка на неї не дуже схожа, натякаючи на схожість малятка з татом.

"Класне ім'я. Особливо якщо таке красиве і глибоке сплетіння слів ознаменувався цим ім'ям", - коментують нове фото малятка.

Нагадаємо, у Олега Сенцова є двоє дорослих дітей: син Влад і дочка Аліна. З їх мамою Олег розлучений, вона залишилася жити в Криму.

Нагадаємо, Сенцов розчулив знімком новонародженої дочки: "таке гарне ім'я!"

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