У кінорежисера і колишнього політв'язня Кремля Олега Сенцова народилася дочка
Про це режисер повідомив на своїй сторінці в соцмережі і показав фото. А в ЗМІ вже назвали ім'я матері дитини.
На фото Сенцов цілує немовля.
"Донька Емма", - коротко підписаний зворушливий кадр.
Сенцов вітають з народженням дитини.
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"Вітання, пане Олеже! Донці довгих років, міцного здоров'я та щасливої долі!", "Вітаємо, нехай росте здорова і щаслива, божого благословення!!!", "Доброї долі дівчинці Еммі! Щастя й гараздів її батькам. Щиро вітаю, Олеже", - пишуть в коментарях.
При цьому більше інформації Сенцов, який вважає за краще не афішувати особисте життя, надавати не став.
Тим часом, ТСН з посиланням на знайомих Олега Сенцова пише, що дочку народила журналістка і активістка Юлія Бабич.
На своїй сторінці в соцмережі вона показувала фото з дитиною ще в середині грудня. Кадри вона супроводжує хештегом "Крихітка Олегівна".
Згідно з її постами, дитина з'явилася на світ 16 грудня 2020 року. 16 січня Бабич опублікувала фото з донькою і написала, що "нам сьогодні 1 місяць".
В одному з повідомлень Юля пише, що дочка на неї не дуже схожа, натякаючи на схожість малятка з татом.
"Класне ім'я. Особливо якщо таке красиве і глибоке сплетіння слів ознаменувався цим ім'ям", - коментують нове фото малятка.
Нагадаємо, у Олега Сенцова є двоє дорослих дітей: син Влад і дочка Аліна. З їх мамою Олег розлучений, вона залишилася жити в Криму.
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