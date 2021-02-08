У кинорежиссера и бывшего политузника Кремля Олега Сенцова родилась дочь
Об этом режиссер сообщил на своей странице в соцсети и показал фото. А в СМИ уже назвали имя матери ребенка.
На фото Сенцов целует младенца.
"Дочка Эмма", - коротко подписан трогательный кадр.
Сенцов поздравляют с рождением ребенка.
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"Приветствие, господин Олег! Дочке долгих лет, крепкого здоровья и счастья!", "Поздравляем, пусть растет здоровая и счастливая, божьего благословения !!!", "Доброй судьбы девочке Эмми! Счастья и благополучия ее родителям. Искренне поздравляю, Олег ", - пишут в комментариях.
При этом больше информации Сенцов, который предпочитает не афишировать личную жизнь, предоставлять не стал.
Тем временем, ТСН со ссылкой на знакомых Олега Сенцова пишет, что дочь родила журналистка и активистка Юлия Бабич.
На своей странице в соцсети она показывала фото с ребенком еще в середине декабря. Кадры она сопровождает хэштегом "крошка Олеговна".
Согласно ее постам, ребенок появился на свет 16 декабря 2020 года. 16 января Бабич опубликовала фото с дочкой и написала, что "нам сегодня 1 месяц".
В одном из сообщений Юля пишет, что дочь на нее не очень похожа, намекая на сходство малышки с папой.
"Классное имя. Особенно если такое красивое и глубокое сплетение слов ознаменовалось этим именем", - комментируют новое фото малышки.
Напомним, у Олега Сенцова есть двое взрослых детей: сын Влад и дочь Алина. С их мамой Олег разведен, она осталась жить в Крыму.
Напомним, Сенцов умилил снимком новорожденной дочери: "Такое красивое имя!"
Как сообщала Politeka, Олег Сенцов ошарашил новым заявлением.
Также Politeka писала, что Сенцов не оставил шансов Путину, режиссер не стал больше молчать.