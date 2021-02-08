У кинорежиссера и бывшего политузника Кремля Олега Сенцова родилась дочь

Об этом режиссер сообщил на своей странице в соцсети и показал фото. А в СМИ уже назвали имя матери ребенка.

На фото Сенцов целует младенца.

"Дочка Эмма", - коротко подписан трогательный кадр.

Сенцов поздравляют с рождением ребенка.

"Приветствие, господин Олег! Дочке долгих лет, крепкого здоровья и счастья!", "Поздравляем, пусть растет здоровая и счастливая, божьего благословения !!!", "Доброй судьбы девочке Эмми! Счастья и благополучия ее родителям. Искренне поздравляю, Олег ", - пишут в комментариях.

При этом больше информации Сенцов, который предпочитает не афишировать личную жизнь, предоставлять не стал.

Тем временем, ТСН со ссылкой на знакомых Олега Сенцова пишет, что дочь родила журналистка и активистка Юлия Бабич.

На своей странице в соцсети она показывала фото с ребенком еще в середине декабря. Кадры она сопровождает хэштегом "крошка Олеговна".

Согласно ее постам, ребенок появился на свет 16 декабря 2020 года. 16 января Бабич опубликовала фото с дочкой и написала, что "нам сегодня 1 месяц".

В одном из сообщений Юля пишет, что дочь на нее не очень похожа, намекая на сходство малышки с папой.

"Классное имя. Особенно если такое красивое и глубокое сплетение слов ознаменовалось этим именем", - комментируют новое фото малышки.

Напомним, у Олега Сенцова есть двое взрослых детей: сын Влад и дочь Алина. С их мамой Олег разведен, она осталась жить в Крыму.

Напомним, Сенцов умилил снимком новорожденной дочери: "Такое красивое имя!"

Как сообщала Politeka, Олег Сенцов ошарашил новым заявлением.

Также Politeka писала, что Сенцов не оставил шансов Путину, режиссер не стал больше молчать.