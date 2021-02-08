Співачка Ірина Білик викликала фурор новими експериментами із зовнішністю

Як передає Politeka.net, 50-річна артистка опублікувала свіжий кадр в "сторіз" в Instagram, на якому її насилу можна впізнати.

Справа в тому, що Ірина вирішила потішити публіку - зірка екстремально збільшила собі губи й очі, тільки цього разу не вдавалася до допомоги пластичних хірургів або косметологів, а скористалася додатком на телефоні.

Примітно, що на кадрі Білик постала не сама, а разом з чоловіком. Продюсер Аслан Ахмадов не відстав від своєї коханої і також максимально розтягнув собі обличчя. У підсумку, губи у парочки стали ширше голови, а очі і брови по-мультяшному злетіли вгору. Більш того, на лобі й щоках стікали "краплі", вочевидь, поту.

На кадрах парочка співала якусь пісеньку, з сильно завищеними голосами.

На жаль, здивовані користувачі не змогли прокоментувати побачене, так як кадри викладені в "сторіз".

Раніше Білик, яка ніколи і не приховувала своєї любові до метаморфоз, зізнавалася: "Це моє кредо, мій девіз - експериментувати. Час від часу я пробую щось нове для себе: креми, процедури, апаратна косметологія. Мені подобається це все. Якщо є гроші на це, час і бажання, то артисти повинні себе тримати на рівні, тому що без цього ти не можеш працювати і виходити на сцену. Раз на півроку ти приходиш і кажеш - робіть мені все. І півроку на цьому працюєш".

Правда зірка не стала розкривати, скільки саме перенесла за своє життя пластичних операцій, віджартувавшись, що всю правду опублікує в своїй книзі, коли їй стукне 75.

Нагадаємо, що розмальована Ірина Білик ошелешила виглядом у ліжку, прикрившись трояндами:"100 і 1 пластична операція".

Також Politeka писала, що поліція взялася за" розваги " Білик у Харкові, відкриті кримінальні справи.