Певица Ирина Билык произвела фурор новыми экспериментами со внешностью

Как передает Politeka.net, 50-летняя артистка опубликовала свежий кадр в "сториз" в Инстаграм, на котором ее с трудом можно узнать.

Дело в том, что Ирина решила позабавить публику - звезда экстремально увеличила себе губы и глаза, только в этот раз не прибегала к помощи пластических хирургов или косметологов, а использовала приложение на телефоне.

Примечательно, что на кадре Билык предстала не сама, а вместе с мужем. Продюсер Аслан Ахмадов не отстал от своей возлюбленной и также максимально растянул себе лицо. В итоге, губы у парочки стали шире головы, а глаза и брови по-мультяшному взмыли вверх. Более того, на лбу и щеках стекали "капли", по всей видимости, пота.

На кадрах парочка пела какую-то песенку, с сильно завышенными голосами.

К сожалению, изумленные пользователи не смогли прокомментировать увиденное, так как кадры выложены в "сториз".

Ранее Билык, которая никогда и не скрывала своей любви к метаморфозам, признавалась: «Это мое кредо, мой девиз – экспериментировать. Время от времени я пробую что-то новое для себя: крема, процедуры, аппаратная косметология. Мне нравится это все. Если есть деньги на это, время и желание, то артисты должны себя держать на уровне, потому что без этого ты не можешь работать и выходить на сцену. Раз в полгода ты приходишь и говоришь - делайте мне все. И полгода на этом работаешь».

Правда звезда не стала раскрывать, сколько именно перенесла за свою жизнь пластических операций, отшутившись, что всю правду опубликует в своей книге, когда ей стукнет 75.

Напомним, что размалеванная Ирина Билык ошарашила видом в постели, прикрывшись розами: "100 и 1 пластическая операция".

Также Politeka писала, что полиция взялась за "развлечения" Билык в Харькове, открыты уголовные дела.