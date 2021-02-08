Певица Ирина Билык произвела фурор новыми экспериментами со внешностью
Как передает Politeka.net, 50-летняя артистка опубликовала свежий кадр в "сториз" в Инстаграм, на котором ее с трудом можно узнать.
Дело в том, что Ирина решила позабавить публику - звезда экстремально увеличила себе губы и глаза, только в этот раз не прибегала к помощи пластических хирургов или косметологов, а использовала приложение на телефоне.
Примечательно, что на кадре Билык предстала не сама, а вместе с мужем. Продюсер Аслан Ахмадов не отстал от своей возлюбленной и также максимально растянул себе лицо. В итоге, губы у парочки стали шире головы, а глаза и брови по-мультяшному взмыли вверх. Более того, на лбу и щеках стекали "капли", по всей видимости, пота.
На кадрах парочка пела какую-то песенку, с сильно завышенными голосами.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Винник по-крупному ошибся на "Голосі країни", кадры облетели сеть: "Мурашки по коже"
Расправа над семьей потрясла Украину, бабушка жертв не сдерживает слез: "Желаю этому животному..."
Судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво срочно покинул Украину и рассказал о своих бедах: «Часы ужаса»
Стихия обрушила свой гнев на Украину, но худшее еще впереди: "14 февраля будет самым холодным за 110 лет"
К сожалению, изумленные пользователи не смогли прокомментировать увиденное, так как кадры выложены в "сториз".
Ранее Билык, которая никогда и не скрывала своей любви к метаморфозам, признавалась: «Это мое кредо, мой девиз – экспериментировать. Время от времени я пробую что-то новое для себя: крема, процедуры, аппаратная косметология. Мне нравится это все. Если есть деньги на это, время и желание, то артисты должны себя держать на уровне, потому что без этого ты не можешь работать и выходить на сцену. Раз в полгода ты приходишь и говоришь - делайте мне все. И полгода на этом работаешь».
Правда звезда не стала раскрывать, сколько именно перенесла за свою жизнь пластических операций, отшутившись, что всю правду опубликует в своей книге, когда ей стукнет 75.
Напомним, что размалеванная Ирина Билык ошарашила видом в постели, прикрывшись розами: "100 и 1 пластическая операция".
Также Politeka писала, что полиция взялась за "развлечения" Билык в Харькове, открыты уголовные дела.