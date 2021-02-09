"Укрзалізниця" вляпалася в новий скандал, пасажири надовго запам'ятають поїздку

Пасажири поїзда Харків-Трускавець повідомили, що їх покусали клопи і опублікували фото з жахливими укусами комах. Знімки опублікували в Telegram-каналі "ХС / Харків".

У підписі до знімків уточнили, що фото надіслали підписники з поїзда Харків-Трускавець, щоб не нудно було їхати, всю дорогу людей розважали клопи. На фото можна побачити, що на тілі чоловіка з'явилися червоні набряклі ділянки, які можуть бути реакцією на укуси клопів.

Багато українців згадали, що у них були схожі поїздки в поїздах "Укрзалізниці". Інші насилу могли повірити, що такі укуси залишили клопи. Вони припустили, що це могли бути звичайні комарі.

"Заснув, покусали, прокинувся - побачив", "клопи це ознака злиднів, розрухи і війни. Дуже сумно.... 21 століття...", "Фу це гидота їх так багато розвелося вже, ну що б в поїзді це жах просто", "це алергія а не укуси клопів", "ми теж їхали Харків-Львів , Ми спали , а на ранок відчули свербіж і виявили плями, квитки можу кинути 100% поїзд".

Також раніше повідомлялося, що на "Укрзалізницю" поскаржилися пасажирка поїзда Ворохта-Київ, яким вона поверталася до столиці з Івано-Франківської області. Під час поїздки з вікон текла вода. При цьому її інтенсивність була такої сили, що вся постіль Українки була мокрою.

Нагадаємо, НП з поїздом "Укрзалізниці": знаменитий "Бориспільський Експрес" зійшов з рейок, кадри.

Як повідомляла Politeka, п'яний чоловік заблокував всі потяги в Одеській області: кадри того, що відбувається.

Також Politeka писала, що трагедія трапилася в "Укрзалізниці", вагон з людьми вигорів дотла: подробиці і кадри НП.