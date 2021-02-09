"Укрзализныця" вляпалась в новый скандал, пассажиры надолго запомнят поездку

Пассажиры поезда Харьков-Трускавец сообщили, что их покусали клопы и опубликовали фото с ужасными укусами насекомых. Снимки опубликовали в Telegram-канале "ХС/Харьков".

В подписи к снимкам уточнили, что снимки прислали подписчики из поезда Харьков-Трускавец, чтобы не скучно было ехать, всю дорогу людей развлекали клопы. На фото можно увидеть, что на теле мужчины появились красные отекшие участки, которые могут быть реакцией на укусы клопов.

Многие украинцы вспомнили, что у них были похожие поездки в поездах "Укрзализныци". Другие с трудом могли поверить, что такие укусы оставили клопы. Они предположили, что это могли быть обычные комары.

"Уснул, покусали, проснулся - увидел", "Клопы это признак нищеты, разрухи и войны. Очень печально.... 21 век...", "Фу это мерзость их так много развелось уже ну что бы в поезде это ужас просто", "Это аллергия а не укусы клопов", "Мы тоже ехали Харьков-Львов , мы спали , а на утро почувствовали зуд и обнаружили пятна , билеты могу кинуть 100% поезд".

Также ранее сообщалось, что на "Укрзализныцю" пожаловались пассажирка поезда Ворохта-Киев, которым она возвращалась в столицу из Ивано-Франковской области. Во время поездки из окон текла вода. При этом ее интенсивность была такой силы, что вся постель украинки была мокрой.

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