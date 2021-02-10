Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі постала у двох цікавих образах
Артистці вже 45 років, проте нею досі не перестають захоплюватися, передає Politeka.net. Кожен вихід у світ викликає справжній фурор і обговорення.
Цього разу в мережі вирішили обговорити один з останніх нарядів Джолі, підкріпивши одним з архівних знімків.
На чорно-білому фото спокуслива зірка позувала в сукні з глибоким декольте. З наряду ледь вистрибували груди. Тонкі бретельки одягу надавали образу ще більшої пікантності.
Артистка розпустила пишне волосся, а її красиві риси обличчя підкреслив макіяж.
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На іншому знімку актриса була, коли йшла в довгому чорному пальто. Також у неї такого ж кольору взуття, сумочка і маска на обличчі.
"Мода на total-black повертається, чому і Анджеліна Джолі сильно рада, підкреслює це своїми виходами в елегантних луках, в яких чорне поєднується з чорним 🤫
А ви любите total-black?🤍 ",- написали автори поста.
За п'ять годин пост зібрав майже 100 лайків і трохи коментарів, в основному, у вигляді смайликів.
Раніше ми писали, що Анджеліну Джолі за появи в цьому вбранні прозвали королевою чорного кольору. Зірка робила покупки в нуарному стилі, тим самим захопивши фанатів.
Варто відзначити, що одяг в зазначеному кольорі артистка любить і часто виходила на червоні доріжки в таких нарядах.
Що вже говорити про повсякденне життя...
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