Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли предстала в двух интересных образах

Артистке уже 45 лет, однако ею до сих пор не перестают восхищаться,передает Politeka.net. Каждый выход в свет вызывает настоящий фурор и обсуждение.

В этот раз в сети решили обсудить один из последних нарядов Джоли, подкрепив одним из архивных снимков.

На черно-белом фото соблазнительная звезда позировала в платье с глубоким декольте. Из наряда едва ли выпрыгивала грудь. Тонкие бретельки одежды придавали образу еще большей пикантности.

Артистка распустила пышные волосы, а ее красивые черты лица подчеркнул макияж.

На другом снимке актриса была, когда шла в длинном черном пальто. Также у нее такого же цвета обувь, сумочка и маска на лице.

"Мода на total-black возвращается, чему и Анджелина Джоли сильно рада, подчеркивает это своими выходами в элегантных луках, в которых чёрное сочетается с чёрным 🤫



А вы любите total-black?🤍", - написали авторы поста.

За пять часов пост собрал почти 100 лайков и немного комментариев, в основном, в виде смайликов.

Ранее мы писали, что Анджелину Джоли за появления в этом наряде прозвали королевой черного цвета. Звезда делала покупки в нуарном стиле, тем самым восхитив фанатов.

Стоит отметить, что одежду в указанном цвете артистка любит и часто выходила на красные дорожки в таких нарядах.

Что уж говорить о повседневной жизни...

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