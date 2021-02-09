На Донбасі обірвалися життя бійців ЗСУ
Трагічні новини сколихнули Україну в суботу, 6 лютого. Неподалік від Мар'їнки, Донецької області, стався вибух невідомого вибухового пристрою, в результаті чого загинуло два українських захисника і ще один отримав поранення.
Про 24-річного Назарія Поліщука, розповів "Обозреватель". Хлопець пішов на контрактну службу ще 2017. Він був добровольцем.
Його контракт закінчувався 14 лютого, а батьки вже готувалися до приїзду сина.
"У Назарія дуже проста сім'я, мама більше вдома, а батько працює на тракторі. Сім'я багатодітна. У нього ще є старша сестра і три молодших брата", – розповіли на батьківщині Назарія.
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Знайомі бійця не можуть повірити в те, що трапилося. Хлопця все запам'ятали спортсменом і душею компанії.
"Зараз майже всі в селі переживають через його загибель, батьків дуже шкода", - розповів один з місцевих жителів, який знав Назарія в школі.
Нагадаємо, молодий боєць ЗСУ розпрощався з життям на Донбасі.
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