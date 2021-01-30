Украина продолжает нести потери в результате войны на Донбассе
О трагедии сообщила пресс-служба Оперативного командования "Схід" ВСУ.
Известно, что остановилось сердце 26-летнего бойца ВСУ Романа Дзюбенко, который был серьезно ранен российским снайпером на передовой.
Как сообщают его побратимы, Роман Дзюбенко получил серьезное ранение в районе Попасной, а военные медики несколько дней боролись за жизнь военнослужащего.
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"К сожалению, сегодня перестало биться сердце защитника Украины Романа Дзюбенко, который был тяжело ранен вражеским снайпером. Командование и личный состав Командование "Восток" Вооруженных Сил Украины, выражают глубокие соболезнования родным, близким и собратьям Романа. Вечная память", - говорится в сообщении пресс-службы.
Известно, что Роман Дзюбенко был младшим сержантом 92 ОМБР имени кошевого атамана Ивана Сирко. У военнослужащего остались маленький новорожденный сын и жена.
"Вечная память! Соболезнования родным и близким!", "Герои не умирают", "Светлая память герою", - написали украинцы в комментариях.
Ранее мы рассказывали, что на Львовщине простились с погибшим на Донбассе бойцом ВСУ.
"Умер участник войны на Востоке Украины, солдат Иванов Василий Анатольевич, 1984 г.р., демобилизованный воин Национальной Гвардии Украины, житель Дрогобыча", - говорилось в сообщении.
Официальная церемония прощания с погибшим Героем прошла 29 января.
Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.
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