Ему бы еще жить и жить...

На Донбассе оборвались жизни бойцов ВСУ

Трагические новости всколыхнули Украину в субботу, 6 февраля. Неподалеку от Марьинки, Донецкой области, произошел взрыв неизвестного взрывного устройства, в результате чего погибло два украинских защитника и еще один получил ранения.

О 24-летнем Назарии Полищуке, рассказал "Обозреватель". Парень пошел на контрактную службу еще 2017. Он был добровольцем.

Его контракт истекал 14 февраля, а родители уже готовились к приезду сына.

"У Назария очень простая семья, мама больше дома, а отец работает на тракторе. Семья многодетная. У него еще есть старшая сестра и три младших брата", – рассказали на родине Назария.

Знакомые бойца не могут поверить в случившееся. Парня все запомнили спортсменом и душой компании.

"Сейчас почти все в селе переживают из–за его гибели, родителей очень жаль", - рассказал один из местных жителей, который знал Назария в школе.

Напомним, молодой боец ВСУ распрощался с жизнью на Донбассе.

А еще Politeka писала, что под Киевом трагически оборвалась жизнь ветерана АТО: что произошло.

Также Politeka сообщала, что трагически оборвалась жизнь 26-летнего бойца ВСУ, украинцы скорбят: "Остались жена и маленький сын...".



