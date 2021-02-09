На Донбассе оборвались жизни бойцов ВСУ
Трагические новости всколыхнули Украину в субботу, 6 февраля. Неподалеку от Марьинки, Донецкой области, произошел взрыв неизвестного взрывного устройства, в результате чего погибло два украинских защитника и еще один получил ранения.
О 24-летнем Назарии Полищуке, рассказал "Обозреватель". Парень пошел на контрактную службу еще 2017. Он был добровольцем.
Его контракт истекал 14 февраля, а родители уже готовились к приезду сына.
"У Назария очень простая семья, мама больше дома, а отец работает на тракторе. Семья многодетная. У него еще есть старшая сестра и три младших брата", – рассказали на родине Назария.
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Знакомые бойца не могут поверить в случившееся. Парня все запомнили спортсменом и душой компании.
"Сейчас почти все в селе переживают из–за его гибели, родителей очень жаль", - рассказал один из местных жителей, который знал Назария в школе.
Напомним, молодой боец ВСУ распрощался с жизнью на Донбассе.
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