Відома українська співачка Оля Полякова опинилась у "серйозному кабінеті"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на акаунт Полякової у соцмережі.

Так, на сторінці артистки з'явилось нове фото, де вона позує у кріслі. При цьому на співачці досить відкрита, але водночас і консервативна в'язана сукня коричневого кольору. Доповнила свій образ Полякова ніжним макіяжем у пастельних відтінках. Де саме знаходиться артистка і з якого приводу - вона не написала, але натякнула, що зустріч офіційна.

"У серйозному кабінету", - написала вона.

У коментарях фоловери співачки висловили свої припущення з приводу того, де вона знаходиться. Вони були найрізноманітнішими - від туалету до кабінету президента України.

"У вбиральні чи що?", "Оля, ти дуже гарна, я твій фанат", "Як океан, глибокі і безмежні", "Чому одягнена...", "Походу через Тіну притягнули до відповідальності", "На коліна", "У президента?" - пишуть у коментарях.

Як відомо, нещодавно навколо Олі Полякової розгорнувся скандал через те, що вона назвала співачку Тіну Кароль "плакальницею на похоронах".

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