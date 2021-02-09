Известная украинская певица Оля Полякова оказалась в "серьезном кабинете"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на аккаунт Поляковой в соцсети.

Так, на странице артистки появилось новое фото, где она позирует в кресле. При этом на певице достаточно открытое, но одновременно и консервативное вязаное платье коричневого цвета. Дополнила свой образ Полякова нежным макияжем в пастельных оттенках. Где именно находится артистка и по какому поводу - она не написала, но намекнула, что встреча официальная.

"В серьезном кабинете", - написала она.

В комментариях фолловеры певицы высказали свои предположения по поводу того, где она находится. Они были самыми разнообразными - от туалета до кабинета президента Украины.

"В уборной что ли?", "Оля, ты очень красивая, я твой фанат", "Как океан, глубокие и безграничные", "Почему одета...", "Походу из-за Тины привлекли к ответственности", "На колени", "У президента?" - пишут в комментариях.

Как известно, недавно вокруг Оли Поляковой развернулся скандал из-за того, что она назвала певицу Тину Кароль "плакальщицы на похоронах".

Напомним, обольстительная Полякова открыла халатик, взбудоражив признанием: "Я всегда получаю удовольствие от..."