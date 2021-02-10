Знаменита американська модель і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян насмішила шанувальників дивним зізнанням про себе і свою сестру Кортні

Спекотна красуня поділилася новими кадрами в своєму Instagram, на якому показала, як відпочиває зі старшою сестрою. Про це пише Politeka.net.

На знімках можна побачити, як Кім і Кортні Кардашьян купаються в морі. Красуні вирішили перепочити від плавання, вибравшись з води і продемонструвавши свої вражаючі фігури.

Кім вибрала для відпочинку незвичайний купальний костюм бежевого кольору з довгими плавками і ліфом з кокетливими зав'язками.

А ось червоний її сестри виявився набагато більш мінімалістичним: крихітний бікіні ледь прикривав найвідвертіші місця на тілі Кортні.

Шкіра і волосся обох красунь на знімках виглядають все ще вологими після плавання.

При цьому, шанувальників зоряного сімейства насмішила підпис, який Кім залишила під знімками.

"Якимось чином у цьому божевільному житті ми знайшли один одного", - написала Кардашьян.

"Ви в прямому сенсі слова сестри",» це тому що Ви сестри«,» ви сестри, не думаю, що це було так вже складно, Кім«,» королеви", - з іронією пишуть коментатори.

Раніше ми писали, що Кім з'явилося фото, на якому вона позує на пляжі в оливковому купальнику.

Вона не стала придумувати якихось складних підписів для пляжних знімків, супроводивши кадри добіркою смайликів.

Нагадавши, Кім Кардашьян влаштувала сеанс спокушання, стиснувши фамільну гордість вузьким топом:"зараз вистрибнуть".

А ще Politeka писала, що ідеальна Кім Кардашьян пограла язичком, блиснувши завидними розмірами в бікіні: "Розпік до межі".

Також Politeka повідомляла, що Кім Кардашян показала неймовірні вигини в чорному латексі:"здається, скоро трісне".