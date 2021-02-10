Знаменита американська модель і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян насмішила шанувальників дивним зізнанням про себе і свою сестру Кортні
Спекотна красуня поділилася новими кадрами в своєму Instagram, на якому показала, як відпочиває зі старшою сестрою. Про це пише Politeka.net.
На знімках можна побачити, як Кім і Кортні Кардашьян купаються в морі. Красуні вирішили перепочити від плавання, вибравшись з води і продемонструвавши свої вражаючі фігури.
Кім вибрала для відпочинку незвичайний купальний костюм бежевого кольору з довгими плавками і ліфом з кокетливими зав'язками.
А ось червоний її сестри виявився набагато більш мінімалістичним: крихітний бікіні ледь прикривав найвідвертіші місця на тілі Кортні.
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Шкіра і волосся обох красунь на знімках виглядають все ще вологими після плавання.
При цьому, шанувальників зоряного сімейства насмішила підпис, який Кім залишила під знімками.
"Якимось чином у цьому божевільному житті ми знайшли один одного", - написала Кардашьян.
"Ви в прямому сенсі слова сестри",» це тому що Ви сестри«,» ви сестри, не думаю, що це було так вже складно, Кім«,» королеви", - з іронією пишуть коментатори.
Раніше ми писали, що Кім з'явилося фото, на якому вона позує на пляжі в оливковому купальнику.
Вона не стала придумувати якихось складних підписів для пляжних знімків, супроводивши кадри добіркою смайликів.
Нагадавши, Кім Кардашьян влаштувала сеанс спокушання, стиснувши фамільну гордість вузьким топом:"зараз вистрибнуть".
А ще Politeka писала, що ідеальна Кім Кардашьян пограла язичком, блиснувши завидними розмірами в бікіні: "Розпік до межі".
Також Politeka повідомляла, що Кім Кардашян показала неймовірні вигини в чорному латексі:"здається, скоро трісне".