Знаменитая американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян насмешила поклонников странным признанием о себе и своей сестре Кортни

Знойная красотка поделилась новыми кадрами в своем Инстаграм, на котором показала, как отдыхает со старшей сестрой. Об этом пишет Politeka.net.

На снимках можно увидеть, как Ким и Кортни Кардашьян купаются в море. Красотки решили передохнуть от плавания, выбравшись из воды и продемонстрировав свои впечатляющие фигуры.

Ким выбрала для отдыха необычный купальный костюм бежевого цвета с длинными плавками и лифом с кокетливыми завязками.

А вот красный ее сестры оказался гораздо более минималистичным: крошечный бикини едва прикрывал самые откровенные места на теле Кортни.

Кожа и волосы обеих красоток на снимках выглядят все еще влажными после плавания.

При этом, поклонников звездного семейства насмешила подпись, которую Ким оставила под снимками.

«Каким-то образом в этой сумасшедшей жизни мы нашли друг друга», - написала Кардашьян.

«Вы в прямом смысле слова сестры», «Это потому что вы сестры», «Вы сестры, не думаю, что это было так уж сложно, Ким», «Королевы», - с иронией пишут комментаторы.

Ранее мы писали, что Ким появилось фото, на котором она позирует на пляже в оливковом купальнике.

Она не стала придумывать каких-то сложных подписей для пляжных снимков, сопроводив кадры подборкой смайликов.

Напомним, Ким Кардашьян устроила сеанс соблазнения, сжав фамильную гордость узким топом: "сейчас выпрыгнут".

А еще Politeka писала, что идеальная Ким Кардашьян поиграла язычком, блеснув завидными размерами в бикини: "Распек до предела".

Также Politeka сообщала, что Ким Кардашьян показала невероятные изгибы в черном латексе: "кажется, скоро треснет".