Знаменитая американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян насмешила поклонников странным признанием о себе и своей сестре Кортни
Знойная красотка поделилась новыми кадрами в своем Инстаграм, на котором показала, как отдыхает со старшей сестрой. Об этом пишет Politeka.net.
На снимках можно увидеть, как Ким и Кортни Кардашьян купаются в море. Красотки решили передохнуть от плавания, выбравшись из воды и продемонстрировав свои впечатляющие фигуры.
Ким выбрала для отдыха необычный купальный костюм бежевого цвета с длинными плавками и лифом с кокетливыми завязками.
А вот красный ее сестры оказался гораздо более минималистичным: крошечный бикини едва прикрывал самые откровенные места на теле Кортни.
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Кожа и волосы обеих красоток на снимках выглядят все еще влажными после плавания.
При этом, поклонников звездного семейства насмешила подпись, которую Ким оставила под снимками.
«Каким-то образом в этой сумасшедшей жизни мы нашли друг друга», - написала Кардашьян.
«Вы в прямом смысле слова сестры», «Это потому что вы сестры», «Вы сестры, не думаю, что это было так уж сложно, Ким», «Королевы», - с иронией пишут комментаторы.
Ранее мы писали, что Ким появилось фото, на котором она позирует на пляже в оливковом купальнике.
Она не стала придумывать каких-то сложных подписей для пляжных снимков, сопроводив кадры подборкой смайликов.
Напомним, Ким Кардашьян устроила сеанс соблазнения, сжав фамильную гордость узким топом: "сейчас выпрыгнут".
А еще Politeka писала, что идеальная Ким Кардашьян поиграла язычком, блеснув завидными размерами в бикини: "Распек до предела".
Также Politeka сообщала, что Ким Кардашьян показала невероятные изгибы в черном латексе: "кажется, скоро треснет".