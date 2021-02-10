Співачка Ірина Федишин порадувала публіку соковитим образом
Як передає Politeka.net, 34-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в спокусливому вигляді.
Так, засмагла блондинка з розпущеним волоссям і в сонцезахисних окулярах позувала в малиновій міні-сукні. Дівчина хвацько "осідлала" пальму заради ефектного кадру. Для цього Ірина розставила ніжки, кокетливо обхопивши руками стовбур рослини й трохи подалася вперед і в сторону. Співачка обдарувала глядача голлівудською посмішкою.
"Що вибираєте: зиму ❄️ або літо️️ ☀️?", - поцікавилася в публіки щаслива Федишин.
Користувачі кинулися коментувати побачене, відповідаючи на питання артистки:
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Як відомо, Федишин з чоловіком Віталієм Човником зараз відпочиває в Домініканській Республіці. На іншому кінці світу, в цьому райському куточку, Ірина зустріла іншу українську знаменитість - актрису Ксенію Мішину, яка вирушила на відпочинок разом з переможцем "Холостячки" Олександром Еллертом і дітьми.
Федишин активно ділиться з шанувальниками кадрами своєї фантастичної відпустки. Дівчина вивчає місцеві пляжі, визначні пам'ятки і пробує нові страви. Зокрема, Ірина показала, чим її пригощали в одному з ресторанів - незвичайним бурітто з м'ясом, зовнішній вигляд якого зірці здався дещо дивним.
Нагадаємо, "Так не повинно бути": Федишин придумала покарання гастролерам в РФ.
Раніше Politeka повідомляла, що Федишин різко висловилася про виступи в Росії: "треба карати".