Известная украинская певица Ирина Федишин показала, какими необычными блюдами она питается на отдыхе в Доминикане
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу артистки в соцсети.
Так, в аккаунте Федишин появились сторис, на которых она показала на видео ресторанные блюда, внешний вид которых очень удивил.
В частности, ей принесли буррито, которое в своих сторис она подписала как "буррито-какитто".
"Так, мне принесли буррито с мясом. Вот так оно выглядит. Вот так немного странно выглядит. Не очень аппетитное буррито", - посмеялась певица.
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Также она предложила фолловерам проголосовать, нравится ли им на вид ее блюдо.
На следующем видео муж артистки Виталий Човнык показал, как она пробует свое блюдо - в частности, и странную коричневую субстанцию. Оказалось, что это - перетертая фасоль.
"На вкус - фасоль. Такая перемолотая черная фасолька", - прокомментировала певица.
Как известно, сейчас Ирина Федишин отдыхает вместе со своей семьей в Доминикане, где она встретила в отеле украинскую актрису Ксению Мишину. Ира отдыхает с мужем Виталием и сыновьями. А бывшая "холостячка" - с победителем телешоу Александром Эллертом, своим сыном и его дочерью.
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