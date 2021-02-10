Певица Ирина Федишин порадовала публику сочным образом

Как передает Politeka.net, 34-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в соблазнительном виде.

Так, загорелая блондинка с распущенными волосами и в солнцезащитных очках позировала в малиновом мини-платье. Девушка лихо "оседлала" пальму ради эффектного кадра. Для этого Ирина расставила ножки, кокетливо обхватив руками ствол растения и чуть подалась вперед и в сторону. Певица одарила зрителя голливудской улыбкой.

"Что выбираете: зиму ❄️ или лето ☀️?", - поинтересовалась у публики счастливая Федишин.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, отвечая на вопрос артистки:

"Лето, лето и еще раз лето ☀️"

"Летняя нимфа!!!"

"А что есть выбор в Украине???😂"

"Весну😄"

"зима... колядует вся семья... мама ждет домой сына... зима..."

Как известно, Федишин с мужем Виталием Човныком сейчас отдыхает в Доминиканскй Республике. На другом конце света, в этом райском уголке, Ирина повстречала другую украинскую знаменитость - актрису Ксению Мишину, которая отправилась на отдых вместе с победителем "Холостячки" Александром Эллертом и детьми.

Федишин активно делится с поклонниками кадрами своего фантастического отпуска. Девушка изучает местные пляжи, достопримечательности и пробует новые блюда. В частности, Ирина показала, чем ее угощали в одном из ресторанов - необычным буритто с мясом, внешний вид которого звезде показался несколько странным.

Напомним, "Так не должно быть": Федишин придумала наказание гастролерам в РФ.

Ранее Politeka сообщала, что Федишин резко высказалась о выступлениях в России: "надо наказывать".