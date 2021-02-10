Певица Ирина Федишин порадовала публику сочным образом
Как передает Politeka.net, 34-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в соблазнительном виде.
Так, загорелая блондинка с распущенными волосами и в солнцезащитных очках позировала в малиновом мини-платье. Девушка лихо "оседлала" пальму ради эффектного кадра. Для этого Ирина расставила ножки, кокетливо обхватив руками ствол растения и чуть подалась вперед и в сторону. Певица одарила зрителя голливудской улыбкой.
"Что выбираете: зиму ❄️ или лето ☀️?", - поинтересовалась у публики счастливая Федишин.
Пользователи кинулись комментировать увиденное, отвечая на вопрос артистки:
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Софию Ротару познакомили с женихом-миллионером ее 19-летней внучки, как он выглядит: "Главное, чтобы я..."
В Украине хотят ввести новый карантин, срочное заявление Шмыгаля: "будет состоять из..."
Заплаканная Тина Кароль ответила хамовитой Поляковой, напугав мрачным видом: «Скандал начинается…»
"За несколько дней до дня рождения": остановилось сердце гениальной актрисы, болезнь оказалась сильнее
"Лето, лето и еще раз лето ☀️"
"Летняя нимфа!!!"
"А что есть выбор в Украине???😂"
"Весну😄"
"зима... колядует вся семья... мама ждет домой сына... зима..."
Как известно, Федишин с мужем Виталием Човныком сейчас отдыхает в Доминиканскй Республике. На другом конце света, в этом райском уголке, Ирина повстречала другую украинскую знаменитость - актрису Ксению Мишину, которая отправилась на отдых вместе с победителем "Холостячки" Александром Эллертом и детьми.
Федишин активно делится с поклонниками кадрами своего фантастического отпуска. Девушка изучает местные пляжи, достопримечательности и пробует новые блюда. В частности, Ирина показала, чем ее угощали в одном из ресторанов - необычным буритто с мясом, внешний вид которого звезде показался несколько странным.
Напомним, "Так не должно быть": Федишин придумала наказание гастролерам в РФ.
Ранее Politeka сообщала, что Федишин резко высказалась о выступлениях в России: "надо наказывать".