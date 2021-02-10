Раптова загибель Олега Яковлєва, соліста популярної групи «Иванушки International», досі хвилює його фанатів

Як відомо, Яковлєв влітку 2017 року потрапив до реанімації з діагнозом «двостороння пневмонія, викликана цирозом печінки». 29 червня співак помер на 48-му році життя в одній з клінік Москви. Причиною смерті стала зупинка серця.

Близькі Яковлєва нещодавно взяли участь у шоу "Андрій Малахов. Прямий ефір», в якому був показаний ролик за участю артиста, знятий за 10 днів до його смерті. Присутні сильно здивувалися тому, який хворобливий вигляд у співака — його шкіра і очі були жовтяничного кольору.

"Де дружина? Куди дивиться? Подивіться на очі і колір обличчя соліста! Він жовтяничного кольору, ніхто не звертає на нього уваги, а зараз ділять всю його нерухомість, бабки і рахунки!", - обурився під час ефіру Малахов.

Так, цивільна дружина покійного Олександра Куцевол і його племінниця Тетяна ніяк не можуть дійти згоди. За словами останньої, ім'я дружини в заповіті Яковлєва не вказано.

"Так, заповіт є. Саша Куцевол збирається оскаржувати заповіт Олега, оскільки її прізвища в цьому документі не виявилося. Судячи з дій, Олександра не збирається відмовлятися від спадщини і веде дуже активну боротьбу в цьому напрямку", - заявляла племінниця вокаліста.

Користувачі з жаром обговорюють побачене в коментарях:

"Вони його навіть не любили, напевно в його квартирі вже коханець живе і ходить в його тапочках"

"Світла пам'ять Олегу..."

"Зібралися одні лицеміри 😡 😡 😡ох Олег, Олег. Як же так. Як шкода, що ти так рано пішов😭"

"Чому Куцевол не посадили? Пригрів змію... Нехай земля буде йому пухом. Любимо і пам'ятаємо"

"Любимо і пам'ятаємо 🙏 🙏 🙏де всі ці люди були коли він був хворий?"

"Бідний Олег, і на тому світі спокою немає, я скільки його пам'ятаю, у нього вічно були очі нещасні, начебто і посміхається, а в очах туга непрохідна..."

Нагадаємо, що продюсер "Иванушек" нарешті розповів всю правду про загибель солістів

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