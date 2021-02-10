Внезапная гибель Олега Яковлева, солиста популярной группы «Иванушки International», до сих пор волнует его фанатов
Как известно, Яковлев летом 2017 года попал в реанимацию с диагнозом «двусторонняя пневмония, вызванная циррозом печени». 29 июня певец скончался на 48-м году жизни в одной из клиник Москвы. Причиной смерти стала остановка сердца.
Близкие Яковлева недавно приняли участие в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», в котором был показан ролик с участием артиста, снятый за 10 дней до его смерти. Присутствующие сильно удивились тому, какой болезненный вид у певца — его кожа и глаза были желтушного цвета.
«Где жена? Куда смотрит? Посмотрите на глаза и цвет лица солиста! Он желтушного цвета, никто не обращает на него внимания, а сейчас делят всю его недвижимость, бабки и счета!», - возмутился во время эфира Малахов.
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Так, гражданская супруга покойного Александра Куцевол и его племянница Татьяна никак не могут прийти к согласию. По словам последней, имя жены в завещании Яковлева не указано.
"Да, завещание есть. Саша Куцевол собирается оспаривать завещание Олега, поскольку ее фамилии в этом документе не оказалось. Судя по действиям, Александра не собирается отказываться от наследства и ведет очень активную борьбу в этом направлении", - заявляла племянница вокалиста.
Пользователи с жаром обсуждают увиденное в комментариях:
"Они его даже не любили, наверно в его квартире уже любовник живет и ходит в его тапочках"
"Светлая память Олегу..."
"Собрались одни лицемеры 😡😡😡Ох Олег, Олег. Как же так. Как жаль, что ты так рано ушёл😭"
"Почему Куцевол не посадили? Пригрел змею ...Пусть земля будет ему пухом. Любим и помним"
"Любим и помним 🙏🙏🙏Где все эти люди были когда он был болен?"
"Бедный Олег, и на том свете покоя нет, я сколько его помню, у него вечно были глаза несчастные, вроде и улыбается, а в глазах тоска непроходимая..."
Напомним, что продюсер «Иванушек» наконец рассказал всю правду о гибели солистов
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