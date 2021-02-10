Как же так...

Внезапная гибель Олега Яковлева, солиста популярной группы «Иванушки International», до сих пор волнует его фанатов

Как известно, Яковлев летом 2017 года попал в реанимацию с диагнозом «двусторонняя пневмония, вызванная циррозом печени». 29 июня певец скончался на 48-м году жизни в одной из клиник Москвы. Причиной смерти стала остановка сердца.

Близкие Яковлева недавно приняли участие в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», в котором был показан ролик с участием артиста, снятый за 10 дней до его смерти. Присутствующие сильно удивились тому, какой болезненный вид у певца — его кожа и глаза были желтушного цвета.

«Где жена? Куда смотрит? Посмотрите на глаза и цвет лица солиста! Он желтушного цвета, никто не обращает на него внимания, а сейчас делят всю его недвижимость, бабки и счета!», - возмутился во время эфира Малахов.

Так, гражданская супруга покойного Александра Куцевол и его племянница Татьяна никак не могут прийти к согласию. По словам последней, имя жены в завещании Яковлева не указано.

"Да, завещание есть. Саша Куцевол собирается оспаривать завещание Олега, поскольку ее фамилии в этом документе не оказалось. Судя по действиям, Александра не собирается отказываться от наследства и ведет очень активную борьбу в этом направлении", - заявляла племянница вокалиста.

Пользователи с жаром обсуждают увиденное в комментариях:

"Они его даже не любили, наверно в его квартире уже любовник живет и ходит в его тапочках"

"Светлая память Олегу..."

"Собрались одни лицемеры 😡😡😡Ох Олег, Олег. Как же так. Как жаль, что ты так рано ушёл😭"

"Почему Куцевол не посадили? Пригрел змею ...Пусть земля будет ему пухом. Любим и помним"

"Любим и помним 🙏🙏🙏Где все эти люди были когда он был болен?"

"Бедный Олег, и на том свете покоя нет, я сколько его помню, у него вечно были глаза несчастные, вроде и улыбается, а в глазах тоска непроходимая..."

Напомним, что продюсер «Иванушек» наконец рассказал всю правду о гибели солистов

Как сообщала Politeka, как выглядят и чем живут постаревшие «Иванушки International» 25 лет спустя: "Андрей, неужели Вам 50?"

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