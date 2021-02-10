У мережі повідомили про смерть російської актриси, зірки серіалу "Універ" Анни Хилькевич

Артистка сама прокоментувала подію на своїй сторінці в Інстаграм.

"Жесть яка. Я тут дізналася від своїх передплатників, що я вчора померла, в Яндексі оновили інформацію. В черговий раз переконуємося в чіткій і чесній роботі наших ЗМІ. Але я видихнула, що померла я вчора, а дізналася про це сьогодні. Або це паралельний всесвіт?? Або може я зараз пишу це, а ви не бачите??? А ось зараз страшно стало. Коротше. Я живу, і все зі мною ок!",- написала актриса.

Хилькевич відреагувала на подію з гумором, проте зізналася, що було дуже неприємно.

"Але чесно скажу, викликало неприємні почуття. Неначе з того світу повернулася. Так що, якщо ви це читаєте зараз, то приберіть, будь ласка, цю ремарку. Не зараз))) у мене багато планів і незавершених справ", - зазначила вона.

Фолловери підтримали артистку.

"З відродженням!", "Ну з ким не буває 😂 😂 я теж іноді вмираю після роботи а патом на ранок як заново народився", «блін це жах, але я поржала 😂 дуже Чадно написала пост",» померла віджила себе твоя частина",» О Боже яку маячню вони пишуть», «завжди цікаво, хто вигадує таке?! Начебто смішно.. але стає сумно, якщо родичі прочитають таке до того, як дізнаються правда», - пишуть в коментарях.

Відзначимо, актриса Анна Хилькевич внесена в базу «Миротворець» за поїздки в окупований Росією Крим. До бази порушників Ганна внесена після виступів у Сімферополі.

Нагадавши, чоловік Тодоренко з "Орла і решки" не стримався, побачивши розкішний бюст зірки "універу" Самбурської.

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