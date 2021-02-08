Российский актер Леонид Куравлев, который прославился благодаря ролям в фильмах «Афоня» и «Мимино», перестал выходить на связь

Исчезновение звезды заметили друзья, которые не смогли связаться с актером, пишет «Комсомольская правда». На данный момент телефоны актера отключены, а его местонахождение не известно.

Как объясняют друзья актера, после смерти жены в 2012 году Куравлев стал замкнутым. В начале пандемии он переехал жить за город, где окончательно прервал общение с другими людьми. Известно, что за артистом некоторое время присматривала дочка, которая после развода переехала жить к нему.

«Я всегда его одного видела. Всегда в черном. Всегда грустный. Он в трауре после ухода супруги. Это его очень подкосило», - рассказала изданию соседка известного актера.

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Еще один факт, который обеспокоил друзей, это имя актера, появившееся на могиле его жены. Имя появилось без дат, но это очень тревожный знак, - считают знакомые актера.

Стоит отметить, что со своей женой Ниной Куравлев вместе с 20 лет. Вместе они прожили 52 года. Женщина стала единственной любовью знаменитого красавца.

Отметим, что за свою карьеру Леонид Куравлев снялся в более чем 200 фильмах.

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