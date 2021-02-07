Головні актори "Сватів" Федір Добронравов і Анатолій Васильєв вразили змінами в зовнішності

Головні герої гучного серіалу "Свати" полюбилися багатьом за свою харизму і непідробні емоції, які актори втілили на екрані. І в очікуванні виходу 7-го сезону ситкому на сторінці про серіал в соцмережі Instagram показали, як вони виглядали в дитинстві, пише Politeka.net.

У мережі показали, як виглядали знамениті Федір Добронравов і Анатолій Васильєв, які зіграли таких різних сватів Івана Будька і Юрія Ковальова і веселили глядачів своїми пригодами.

Фотографія представлена у вигляді колажу, де усміхнені актори показані в тому віці, коли вони з'явилися в "Сватах". Сміється Федір Добронравов зачаровує своєю неповторною посмішкою, стоячи впівоберта до камери, так само як і Анатолій Васильєв радує хорошим настроєм і добродушною посмішкою.

Але зовсім іншими актори постали на своїх дитячих фотографіях, які були зроблені ще в чорно-білому кольорі. Маленький Добронравов вже з малих років тренувався позувати перед камерою і відточував свою майстерність широко і щиро посміхаючись на знімку. Ймовірно, щоб не мучитися з волоссям, батьки маленького Феді стригли його налисо і одягали в простий одяг радянського виробництва, оскільки Добронравов народився в простій родині, а його батьки були звичайними робітниками.

А ось Анатолій Васильєв був серйозним хлопчиком, з дитинства виявляв інтерес до театру і драми. На фото він позує без посмішки, з важливим виглядом підперши підборіддя однією рукою. Хлопчик носив коротку стрижку і відрізнявся серйозним поглядом, хоча народився і виріс в сім'ї радянського чиновника, який користувався авторитетом.

Шанувальники улюблених акторів в коментарях до публікації відзначили, що більше всіх з дитинства змінився саме Васильєв.

"Іван ні, а Анатоліч так", "Іван Степанович не змінюється", "Стали ще краще!!!", "Наші дорогі артисти Васильєв і Добронравов", "Ви дуже чарівні!!!", "Обожнюю їх!!!", "Люблю вас", - написали фоловери.

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