Беда случилась у известной российской актрисы Олеси Железняк, которая сыграла в сериале «Сваты» роль жены Митяя Ларису Буханкину

Звезда стала жертвой злоумышленников. У артистки похитили 50 тысяч рублей, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Олеся Железняк сама обратилась в полицию и сообщила, что с ее банковского счета кто-то списал деньги. Хотя данные своих карт звезда никому не предоставляла. Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, в ноябре 2020 года Олеся Железняк жаловалась, что сильно пострадала финансово из-за карантина. То есть в такой ситуации, пропажа денег действительно может стать для нее большим потрясением.

Из-за ограничительных мер у артистки очень сократилось количество гастролей.

При этом у звезды «Сватов» - четверо детей, старшему Савелию 16 лет, а младшему Фоме 7 лет.

«Учеба детей на удаленке – это отдельное испытание для их родителей. Но что жаловаться? Принимаешь новые условия как данность. Сейчас всем непросто», — говорила актриса.

Также Олесе Железняк приходится выплачивать ипотеку.

"Это и финансово ощутимо. Но ипотеку худо-бедно потихоньку выплачиваю", - рассказывала Железняк ранее.

Одной из очень известных работ артистки была также роль в "Моей прекрасной няне".

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