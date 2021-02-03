Известная актриса, звезда "Сватов" Анна Кошмал в прозрачном луке закинула ножку в кресле

Украинская актриса, Анна Кошмал, ставшая знаменитой после роли Женьки Ковалевой в "Сватах", обожает публиковать новые образы на своей странице Instagram. Как передает портал Politeka.net, в этот раз Анна опубликовала особенное фото в белом прозрачном мини платьице.

Для фотосессии актриса уселась в кресле, в полупрозрачном наряде, она прогнула спинку как кошечка, закинула ногу на ногу и изящно выгнула павлинье перо. Свой непревзойденный образ актриса дополнила тоненькими босоножками, едва заметными на ноге, однако придающими особую изящность образу. "Special day. HP to my love", - написала знаменитость.

Оказывается, наряд Анны приурочен дню рождению таинственного мужа актрисы, которого звезда усердно прячет от любопытных глаз фанатов. Знаменитая актриса вышла замуж зимой 2017 года. Звезда "Сватов" не афиширует личную жизнь, и ее муже практически нет информации, кроме того, что его зовут Иван.

Поклонники не упустили случая, и осыпали свою любимую актрису комплиментами:

"Какая Вы красивая", "Ты красотка, красавица девушка на свете ты", "Анна, вы шикарная😮😍", "Фото класс, просто обворожительная красота😍😍😍❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹", "Ух, какая девчонка", "Wow, Wow, Wow фигурка огонь🔥🔥".

Конечно, не обошлось без традиционного вопроса "Где Сваты".

Ранее портал Politeka писал, что Женька из "Сватов" показала беременный животик и раскрыла подробности о ребенке: "Немаленький…".

Также Politeka сообщала о том, что Женька из "Сватов" впервые показала "тайного" мужа, фото со свадьбы: "Красивая пара".

Ранее портал Politeka сообщал, как раздетая Женька из "Сватов" отдалась жарким поцелуям, о которых мечтают все женщины: "Море и солнце..."